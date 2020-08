Oliedomme aandelen

Het aandeel Shell heeft niet kunnen profiteren van het brede herstel in de markt. Maar een optiehandelaar kan toch tevreden terugkijken op zijn investering.

In mijn column 'Geen dividend, maar rendement!' van 18 maart heb ik een optiepositie in Royal Dutch Shell (Koninklijke Olie) besproken. De aandelenmarkten stonden toen figuurlijk in brand en deze onrust werd vertaald in heftige koersdalingen, hoge volatiliteit en angst voor de (nabije) toekomst.

Destijds heb ik aangegeven dat vaak de rust na enkele weken terugkeert, koersen stabiliseren en koersverliezen zelfs (gedeeltelijk) goedgemaakt kunnen worden. Nu de financiële markten inderdaad in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, is het een goed moment om terug te blikken.

De 'Fear and Greed Index' van CNNMoney stond op 12 maart even op de laagste stand ooit. Inmiddels zien we ook hier een herstel. De huidige stand van deze index bedraagt 65. Van angst is hier geen sprake meer.

Terug bij af

Het aandeel Koninklijke Olie kende na de publicatie van de column een laagste koers van €10,30 op 19 maart. De hoogste koers werd bereikt op 8 juni en bedroeg €17,65. Inmiddels staan we met een koers van €12,69 zelfs onder het koersniveau ten tijde van publicatie (€12,80). Wel is er een dividend uitgekeerd van $0,16.

De koers van het aandeel Koninklijke Olie is dus na bijna vijf maanden terug bij af. Dit geldt niet voor de AEX-index. Op 13 maart sloot deze index op 432,85 punten. Na een dieptepunt van 389,60 op 16 maart noteert de AEX op het moment van schrijven op circa 548 punten. Op 21 juli werd zelfs even 587,03 punten aangetikt.

De AEX-index noteert dus 26% hoger, terwijl het aandeel Shell vrijwel onveranderd staat. Koninklijke Olie heeft dus niet kunnen profiteren van het brede herstel in de markt.

Putoptie

Dit is een ideaal moment om te kijken hoe de optiepositie er voor staat. Bij een koers van €12,80 van het aandeel gaf ik aan dat het mogelijk was om de putoptie met een uitoefenprijs van €10 en een expiratiedatum van 20 december 2024 te verkopen voor €3,80.

Afgelopen vrijdag noteerde deze optie ongeveer €2,50, met een iets lagere aandelenkoers (€12,69). Dit betekent een rendement van 34% in twintig weken, oftewel ruim 88% op jaarbasis.



De optiepositie was opgezet om optimaal te profiteren van de fikse koersdaling van het aandeel, de hoge volatiliteit, de te hoge dividendverwachtingen en de lage rente.

De koers mag dan onveranderd staan, de volatiliteit is fors afgenomen. De CBOE Volatility Index (VIX) sloot 16 maart op 82,69. Afgelopen vrijdag was de slotstand 24,46. Dat is een verschil van meer dan 70%.

Dividendverlaging

Koninklijke Olie is vooral geliefd onder beleggers vanwege het dividend. Na de koersdaling werd er nog steeds een te hoog dividend verwacht door de markt. Hierdoor stonden de putopties te duur geprijsd.

Uiteindelijk was het hoge dividend niet meer houdbaar. Werd er in 2019 nog per kwartaal $0,47 uitgekeerd aan dividend, inmiddels is dit gezakt naar $0,16 per kwartaal. De rente is iets opgelopen, maar dat is in dit geval verwaarloosbaar.

Opties voor (extra) rendement

Het aandeel Koninklijke Olie staat onveranderd, maar de enorme afname van de volatiliteit en de bijstelling van het dividend hebben hun werk gedaan voor de optiebelegger. Een belegger in het aandeel heeft na bijna vijf maanden geen cent verdiend. Een optiehandelaar in hetzelfde aandeel daarentegen zal uiterst tevreden terugkijken op zijn investering.



Opties bieden uitstekende mogelijkheden om (extra) rendement te genereren. Daar kan geen aandelenbelegging tegenop. Wilt u meer halen uit uw beleggingen en vaak ook nog eens tegen een lager risico? Verdiep u in opties en til uw rendement naar een hoger niveau!