TA: Zwalkende Europese koersen

Cijfers wijken nauwelijks af van voorlopige.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een slecht tweede kwartaal achter de rug, maar dat verraste niet nadat de Amsterdamse brouwer vorige maand al een winstwaarschuwing afgaf. Voorbeurs kwam de brouwer met de definitieve cijfers."Ongekende uitdagingen", zo omschreef de nieuwbakken CEO Dolf van den Brink de afgelopen periode. De topman wil dan ook de kosten verder blijven terugdringen, zo benadrukte hij maandag.Door de corona-uitbraak lag de horeca grotendeels stil. De extra verkopen in de supermarkt konden deze omzetderving niet compenseren. Maandag meldde Heineken dat geen brouwerij momenteel gesloten is op last van de overheid.Op basis van voorlopige cijfers waarschuwde de brouwer dat de omzet (beia) in de eerste jaarhelft met 16,4 procent op autonome basis zou dalen en maandag presenteerde de brouwer ook exact deze krimp.Dat was vooral het gevolg van een volumedaling. De biervolumes namen volgens Heineken met 11,5 procent autonoom af. Maar ook de omzet per hectoliter stond onder druk, met 3,6 procent op autonome basis.De netto-omzet kwam uit op 9.243 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op een halfjaaromzet van 9.084 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2019 kwam de brouwer nog uit op 11.446 miljoen euro.Over het eigen Heineken-merk was de brouwer bij de winstwaarschuwing nog aardig te spreken. Hier bedroeg de krimp 2,5 procent.De operationele winst (beia) van de brouwer daalde in de eerste zes maanden met maar liefst 52,5 procent naar 827 miljoen euro. De nettowinst liep zelfs met 75,8 procent terug naar 227 euro, ofwel 0,39 euro per aandeel.Rekening houdend met ongeveer 524 miljoen euro aan afschrijvingen kwam Heineken uiteindelijk zelfs 297 miljoen euro in het rood uit.De brouwer meent goed voorbereid te zijn en kan naar eigen zeggen aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Wel besloot Heineken uit voorzorg om het interimdividend te schrappen.Outlook"Hoewel we in de meeste markten sinds het dieptepunt in april een geleidelijk herstel zien, blijft de situatie volatiel en onzeker", aldus Heineken. Een concrete outlook gaf de brouwer dan ook niet, nadat deze op 8 april al werd ingetrokken.Wel zei Heineken dat de inputkosten per hectoliter "significant" hoger zullen uitvallen dan in 2019.Voor heel 2020 mikt de analistenconsensus op een omzet van 20.159 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 23.894 miljoen euro. In 2021 stijgt de omzet vermoedelijk weer naar 22.086 miljoen euro en in 2020 naar 23.187 miljoen euro.Update: om meer informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.