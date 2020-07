Slot: Ronduit slecht

Het is een ronduit beroerde week voor de AEX (-3,3%). De grote trigger voor de lagere koersen lijkt de zwakke dollar te zijn. De afgelopen vijf handelsdagen heeft de wereldreservemunt 1,4% prijsgegeven ten opzichte van de euro.

Een zwakke dollar is over het algemeen slecht voor de Nederlandse beurs. In Amsterdam staan veel grote multinationals genoteerd die hun omzet in het buitenland behalen. Beleggers mogen er bij de komende cijferpresentatie op rekenen dat bedrijven de zwakke dollar als excuus gaan gebruiken voor de tegenvallende prestaties.

Als het valuta-effect daarentegen positief is, wordt dit vaak vermeld in een voetnoot. Dit is een beetje het spel dat gespeeld wordt. Verder kwamen er nog zwakke BBP-cijfers uit Europa en de VS langs, maar daar leken de markten niet op te bewegen.

Ook het fameuze tweetje van Trump waarin hij voorstelde om de Amerikaanse Presidentsverkiezingen uit te stellen, leek de markten niets te doen. Een President kan immers niet zelf de verkiezingsdatum veranderen.

Daarvoor heeft hij het congres nodig en dat zien zowel de Democraten als Republikeinen niet zitten. De kans op uitstel van de verkiezingen is dus bijna nihil. Trump ziet dit en zegt alsnog 3 november als datum te willen aanhouden. Kortom, dit kan de reden voor het verlies absoluut niet zijn.

We are going to WIN the 2020 Election, BIG! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Facebook

Facebook (+8,3% vandaag) leverde uitmuntende tweedekwartaalcijfers af. De omzet steeg met 11% op jaarbasis, terwijl de markt rekende op een plus van slechts 2,8%. Voor een bedrijf met een marketcap van bijna $700 miljard is dit een ongekende verrassing.

Het feit dat Facebook zijn opbrengsten in een bijzonder moeilijk kwartaal fors kan laten groeien, toont de enorme marktmacht van het platform aan. Het bedrijf beschikt over een enorme hoeveelheid big data, waardoor de advertenties naadloos aansluiten op de gebruiker.

Het gevolg is dat adverteerders zeer afhankelijk zijn van Facebook en het platform daardoor ook in moeilijke tijden trouw blijven. Voor 2021 gaat de IEX Beleggersdesk uit van een WPA van $10,50. Dit leidt bij een beurskoers van $252 tot een K/W van 24.

Of dit voldoende is om het aandeel ook op kopen te zetten, leest u in het onderstaande artikel.

Basic-Fit

Basic-Fit sluit de week weliswaar 1,8% lager af, maar vandaag komt er maar liefst 8% bij. De sportschoolketen kwam met het opmerkelijke nieuws dat het aantal instromers in juli 70% hoger ligt dan in diezelfde maand een jaar geleden.

Dit betekent dat de leden die het afgelopen kwartaal zijn weggelopen grotendeels weer terugkomen. Het management van Basic-Fit verwacht daarom dat het ledenaantal in september alweer op hetzelfde niveau ligt als voor de coronacrisis.

De sportschoolketen profiteert van het feit dat het in vergelijking met concurrenten relatief veel jonge leden heeft. Dat is een voordeel, want jongeren zijn minder kwetsbaar voor het coronavirus. Zij vinden de weg naar de sportschool daarom sneller terug.

Waarom de IEX-Beleggersdesk vindt dat het aandeel Basic-Fit een groot opwaarts potentieel heeft, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes vliegen op en neer. Gisteren ging de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier nog vijf basispunten onderuit, maar nu komen er alweer twee puntjes bij. Desalniettemin blijft een yield van -0,4% bijzonder laag.