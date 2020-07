BeursVandaag: Moeizaam

Dat valt tegen? De futures leveren de mooie winsten van nabeurs Wall Street alweer in. De dollar hikt tegen 1,19 aan.

Laatste handelsdag van de maand, de AEX staat op -1,9% (dit jaar -9,2%) en ik kom eigenlijk niks tegen op de networks waarom de koersen (even) niet willen. Er zijn wel weer veel cijfers op het Damrak en die geef ik eerst:

Altice levert prima Q2's

Air France-KLM heeft rampcijfers en gaat rtot vierduizend mensen ontslaan? Het bedrijf zegt formeel 1500

WDP heeft goede cijfers, maar zijn ze goed genoeg?

Brunel meldt minder Covid-19 schade dan verwacht en spreekt van sterke cash flow

Eén plaatje dan, gegeven de omstandigheden levert Basic-Fit knappe cijfers in? Meer cash, 100 clubs open; alsof er niks aan de hand is:



Zo dus:

Over naar New York, waar het gisteren spektakel was nabeurs, want op het wat kleurloze Alphabet na waren er weer fraaie cijfers van:

Alphabet +0,8%

Amazon +5,0%

Apple +6,4%

Facebook +6,5%

Ford +1,5%

De tegenvallende futures dan, commodities liggen wel goed, net als Shanghai. De Chinese inkoopmanagersindex is door op een meevallende 51,1. De Amerikaanse rente en de Duitse dalen één basispunt. Het Franse BBP Q2 is door op -13,8%, beter dan de verwachte -15,3%. Tja en die dollar.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:45 BNP Paribas presteert veel beter dan verwacht

07:43 Omzet optiekbedrijf EssilorLuxottica fors gedaald

07:42 Ben & Jerry’s boycot Facebook tot zeker eind 2020

07:37 Economie Frankrijk krimpt bijna 14 procent door corona

07:20 Bedrijvigheid Chinese industrie trekt aan

07:18 Meer winst voor logistiek vastgoedfonds WDP

07:15 Winkelverkopen stijgen met bijna 10 procent

30 jul Gilead Sciences duikt in de rode cijfers

30 jul Ford voert winst flink op ondanks malaise in autobranche

30 jul Apple verkocht meer apparaten aan thuiswerkers

30 jul Omzet Alphabet lijdt onder minder advertenties

30 jul Zorgen over economie drukken op sentiment Wall Street

30 jul Facebook zag gebruikerspiek in coronakwartaal

30 jul Coronacrisis goed voor verkopen Amazon

30 jul Grubhub duikt in rode cijfers na hulp aan restaurants

30 jul Wall Street noteert overwegend lager

30 jul Verkopen L'Oréal vallen stevig terug door coronacrisis

30 jul Enorm verlies in zeer moeilijk tweede kwartaal voor KLM

30 jul Altice Europe tevreden over resultaten tweede kwartaal

30 jul Stevige verliezen op Europese beurzen op drukke cijferdag

ArcelorMittal: naar $16,10 van $14,95 - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar 1600P van 1700P - Credit Suisse

Altice: naar €4,20 van €4 - Credit Suisse

De agenda is bruut vol voor een vrijdag, de Chinese PMI's zijn door op beter dan verwachte 51,1 en 54,2, er zijn BBP EU Zuid en Big Oil VS komt door. Let ook op de Chicago PMI.

03:00 China manufacturing PMI jul

03:00 China services PMI jul

07:30 Frankrijk BBP Q2 -15,6% QoQ

08:00 WDP Q2-cijfers

08:00 Air France-KLM Q2-cijfers

08:00 Basic-Fit Q2-cijfers

08:00 Brunel Q2-cijfers

08:00 Abbvie Q2-cijfers

08:00 Essilor Luxottica Q2-cijfers

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen jun +30% MoM

09:00 Spanje BBP Q2 -17,2% QoQ

09:00 Italië BBP Q2 -15,0% QoQ

11:00 EU inflatie CPI jul +0,2%

13:00 Caterpillar Q2-cijfers

13:00 Merck Q2-cijfers

14:00 ExxonMobil Q2-cijfers

14:00 Chevron Q2-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven jun 5,8% MoM

15:45 VS Chicago PMI jul 43,6

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 73,2

Kunnen we van de AEX niet zeggen:

Prachtige cijfers van vooral Amazon, Apple en Facebook:

The Big Tech quartet demonstrated its dominance after Apple, Amazon, Facebook and Google-parent Alphabet all reported earnings that beat Wall Street's expectations. More here: https://t.co/WYgQZLkQFr $FB $AMZN $GOOGL $AAPL pic.twitter.com/W59snfBVNU — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2020

Aan de overkant van de oceaan:

Huawei overtakes Samsung to become the biggest smartphone player in the world. https://t.co/WtApX6xPlM — CNBC (@CNBC) July 31, 2020

Onverdroten geeft China ook mooie cijfers door:

En koopt chips:

Chinese importers of computing chips are ramping up their purchases through Hong Kong, in the expectation that looming sanctions will soon make that trade much harder https://t.co/bl2G320oc7 — Bloomberg (@business) July 31, 2020

Tja:

As pandemic rages on, world economic recovery looks ever more shaky: Reuters poll https://t.co/kQ5p4IU5ev pic.twitter.com/zfh9XkwTbO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2020

Hoor het al mijn hele leven, maar be my guest:

Is the U.S dollar doomed? Here's a look at what might replace it https://t.co/aXyO4ojalM — Bloomberg (@business) July 31, 2020

<

Zelf vind ik dit ernstiger, ik ben nog van de vorige Koude Oorlog. Niet leuk.

China and the U.S. are jockeying for position in a changing world, facing off on everything from TikTok to spying to trade https://t.co/5q4iBgsZbK pic.twitter.com/4YzUUcg33t — Bloomberg (@business) July 31, 2020

