TA: Shell kwakkelt de zomer in

Het klinkt als vloeken in de kerk, maar technisch blijft Royal Dutch Shell een kwakkelfonds.

Ik heb hier al eerder gezegd dat Royal Dutch Shell technisch niet interessant is. Zelfs niet nadat de koers YTD ruimschoots gehalveerd is. Op het hoogtepunt van dit jaar, in de eerste beursweek van januari, noteerde deze 'blue chip' nog €27,40.

Alleen al deze week daalde het aandeel ruim 6% in waarde. En in de maand juli bedroeg de koersschade ruim 11%. Dat zijn verliezen die zwaar op de AEX wegen. Niet voor niets zit de AEX in een negatieve spiraal.

Langetermijn-beleggers hebben helemaal niets te zoeken in dit aandeel. Maar ook speculanten kunnen beter hun heil elders zoeken, of je zou het aandeel moeten shorten.

Op 31 januari was mijn oordeel 'afblijven' omdat oliegerelateerde aandelen technisch onder druk kwamen te staan. En in mei gaf ik aan dat deze oude dame nog niet uit de kou is.

Winstnemingen

Hieronder bespreek ik wederom het meerjarige, dus lange termijn, technische plaatje van Royal Dutch Shell. RDS is deze week opnieuw in problemen is gekomen, nu omdat de laatste bodem rond €13,44 is gebroken.

Het gehele technische plaatje van RDS ademt al het gehele jaar winstnemingen uit. Blijkbaar zijn er veel beleggers die er alsnog uit willen. Verder bekijk ik de het verloop van ruwe olie, aan de hand van de Light Sweet grafiek.

Light Sweet Olie

De olieprijs (Light Sweet) is teruggekeerd naar de voormalige bodems uit 2019. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Dit noemen wij nu een bearish pullback.

Er ligt steun op $9,05 (de bodem van 24 april). De weerstand bevindt zich rond $42,50 (de bodem van 1 juli 2017).

Vooralsnog is het potentieel beperkt, tenzij de horde rond $42,50 overtuigend naar boven wordt gepasseerd. Deze horde ligt bovendien aan de bovenkant van de koersgap (het gat in de grafiek) van maart, een dubbele weerstand dus.

Ik kan er niets moois van maken. Technisch zit Light Sweet weer in de gevarenzone.







Sell Shell

Royal Dutch Shell is dit voorjaar afgeketst op de voormalige oude koersbodems uit 2009 en 2016. Deze voormalige steunlijn, die duidelijk te zien is op de meerjarengrafiek hieronder, fungeert nu als nieuwe weerstand.

De laatste top rond €17,64 (gevormd op 12 juni), onder deze oude bodemlijn, valideert de uitermate zwakke conditie.

Het technische plaatje van Royal Dutch Shell sindsdien weet ook al niet te overtuigen. Dalende toppen in de afgelopen weken geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.

Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat de doorbraak en slotstand onder de steun van €13,44 die donderdag plaatsvond, verdere koersdalingen zal uitlokken.

Ik verwacht dat we de bodem van begin maart rond €10,30 dit jaar nog wel een keer gaan zien, als deze al niet gebroken gaat worden.



Voorlopig denk ik de Grand Old Lady van de Nederlandse beurs nog een tijdje achter de rollator blijft lopen.



Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) laat een dalend verloop zien. Dit bevestigt de zwakke technische conditie.