Big Tech Bonanza!

Dit zijn gewoon blow-out cijfers. #Apple gaat ook weer splitten. Zouden #Amazon en #Alphabet ook moeten doen, gaan ze wss de #DowJones in (ten koste van in ieder geval Intel, gok ik)

Ververst u de pagina, ik vul steeds aan. Succes! Hier is Facebook en alles weer goed, beter, best en netjes, want een goudmijn. Koers After Hours nu +4,9%.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

