Slotcall: Sell-off!

Het is moeilijk voor te stellen dat de AEX (-2,6%) vandaag nog hoger opende. Dit was echter van korte duur, want in de loop van de dag leek niemand meer aandelen te willen hebben. Uiteindelijk sluit de hoofdindex op het laagste niveau van de dag.

Het is te gemakkelijk om de Amerikaanse President Donald Trump hiervoor de schuld te geven. Ok, het is opvallend dat hij uitstel van de Presidentsverkiezingen wil, maar dat is niet te trigger voor de lagere koersen. Toen zijn tweet online kwam, stonden we in Amsterdam al bijna 3% lager.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Het is vooral de dollar die door het bericht in waarde zakt.

Zwakke BBP-cijfers

Diverse nieuwsmedia wijten het verlies aan het slechte Amerikaanse BBP-cijfer. Ook dit kan het niet zijn. Een min van 32,9% (geannualiseerd) voor het tweede kwartaal is weliswaar dramatisch, maar iets minder dramatisch dan verwacht.

Het Duitse BBP-cijfer over het tweede kwartaal valt met een min van 10,1% wel behoorlijk tegen. Het cijfer kwam uit om 10.00, maar op dat moment zagen we geen spike omlaag in de grafiek. Ook dit is de trigger dus niet geweest.

Hetzelfde geldt voor de jobless claims. 1,4 miljoen werkloosheidsaanvragen binnen een week tijd zijn niet de cijfers die we graag zien, maar het is wel in lijn met de consensus. Dit nieuws zou dus moeten zijn ingeprijsd

Ik moet daarom concluderen dat het onmogelijk is om een duidelijke reden voor deze sell-off te vinden. Blijkbaar wil de markt gewoon omlaag en daar kunnen de macro's en bedrijfscijfers vrij weinig aan veranderen.

ArcelorMittal

Over bedrijfscijfers gesproken: de resultaten van ArcelorMittal (-4,9%) vallen mee. Probleem is alleen dat de staalgigant deze op precies het slechtst denkbare manier presenteert. Zoals bekend heeft het bedrijf bijzonder veel last van de coronacrisis.

Toch bedraagt het kwartaalverlies slechts $0,6 miljard. Dat terwijl de omzet met 26% kelderde naar $11 miljard. Bij een kapitaalsintensief bedrijf zoals ArcelorMittal leidt dit meestal tot dieprode cijfers. Verder bedraagt de nettoschuldpositie $7,8 miljard.

Volgens de IEX-Beleggersdesk is dit voldoende om de coronacrisis te overleven. Of het aandeel nu interessant is om op te pikken, leest u in het onderstaande artikel.

Pharming

De bleeder van de dag is Pharming (-10,6%). Het biotechbedrijf wist de omzetverwachting niet te halen en dat wordt afgestraft in deze markt. Dit is een grote tegenvaller, want het eerste kwartaal was significant beter. De IEX-Beleggersdesk gaat er vanuit dat er destijds bepaalde orders naar voren waren gehaald.

Al met al is er nog steeds niets mis met een omzetstijging van 14% in het eerste halfjaar. De winst per aandeel bedraagt €0,03. Voor het gehele jaar gaat de Desk uit van een WPA van €0,08. Dit leidt tot een getaxeerde K/W van 13.

De kaspositie bedraagt €155 miljoen, wat het bedrijf de mogelijkheid biedt om extra geld uit te geven aan de ontwikkeling van zijn medicijnen. Al met al is Pharming een winstgevende biotech en daarvan zijn er niet zoveel van in de wereld.

Rentes

De rentes vliegen omlaag vandaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,41%. Het is bijna niet voor te stellen dat partijen bereid zijn om 0,41% te betalen om hun geld tien jaar lang uit te lenen aan de Nederlandse overheid.

Dat terwijl een belegging in Nederlands staatspapier ook risico's met zich mee brengt. Er is immers het risico dat de rente de komende jaren oploopt en dan daalt de desbetreffende obligatie fors in waarde. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het inflatierisico.