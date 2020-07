Gewaagd: strong buy voor Unibail

Unibail staat weer te zieltogen op dit keer Q2's - zoek de groene vinkjes, de rode komen u van verre tegemoet - en bodem €40,64 is niet eens zo heel ver weg. En mijn collega Niels handhaaft het aandeel op strong buy: te veel pessimisme ingeprijsd. Dat is in ieder geval lef; of het verstandig is bepaalt de toekomst.

Google zegt Blijf nog maar een jaartje thuis tegen zijn personeel en wellicht bent u zelfs dagelijks aan het shoppen op Amazon, Bol.com en CoolBlue. Zet ik H&M, Zara en Zalando er ook maar bij, anders krijg ik daar weer gedonder over. Met andere woorden: wat is de toekomst van kantoor- en winkelvastgoed?

Wie wil daar nu nog in beleggen, en vandaar ook dat het aandeel Unibail niet op het bord staat, maar in de kliko ligt? Dat is misschien juist de kans, hoewel dat ook weer een cyclus kan duren. Het kan ook maar zo dat winkels en kantoren ooit weer hip worden, als iedereen het zat is alles in zijn of haar uppie te doen.