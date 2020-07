BeursVandaag: Superdonderdag!

Royal Dutch Shell rolt net binnen, zoals verwacht is er een verlies, omdat het energiebedrijf schrijft - zet u de kliko daar maar even neer - $16,8 miljard afschrijft.

Verlies of winst, het is maar hoe u het leest, maar opvallend dat Shell met handel in olie wel goed verdiende. Komende kwartaal hefboompje er op, zou ik zeggen, wordt het misschien toch nog een mooi jaar. Serieus, geen vrolijke vooruitzichten ook, alweer prijsdruk Q3 zoals u ziet, ofwel het bedrijf zit echt even rock bottom.

Dividend blijft $0,16 per kwartaal per aandeel. Tja, de aangekondigde reorganisatie en strategieherziening eind dit jaar kan wel een fors zijn. Past nét, dit zijn alle headlines in Reuters:

ArcelorMittal verslaat niet de winst-, maar wel de omzetverwachting en ziet de eerste green shootjes, ja het moet met een verkleinwoord, maar herstel begint ergens. Weer minder schulden ook, áls de conjunctuur aan trekt...

Verder zijn er Q2's van deze fondsen en klik op de naam voor het ANP-bericht. Unibail is waardeloos, maar ziet verbetering, Pharming voert omzet op en Fastned meldt 51% groei. Let weer op uw chippers, want Qualcomm deed nabeurs New York 11,6% op haar cijfers en nu is er Samsung (+0,5%). PayPal deed +3.8%:

Het duurt nog wel even,maar wij doen er alles aan, was de boodschap van Fed-voorzitter Jerome Powell gisteravond. Non-rentebesluit uiteraard en de koersen reageerden niet op de dollar na: die daalde tot 1,18.

WATCH: 'It will take a while to get back to the levels of economic activity and employment that prevailed at the beginning of the year,' Federal Reserve Chairman Jerome Powell said https://t.co/Kf0Bbdo6RH pic.twitter.com/g7Aj1qSixA — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Dan dit nog: het Congres ging er fel in, ze hadden veel anekdotes over mogelijk machtsmisbruik, maar de heren wisten van niks, Jeff Bezos kreeg niet één vraag en Sundar Pichai had niet één antwoord. De Alphabet, Amazon, Apple en Facebook hoorzitting gisteravond dus:

CEOs from Google, Facebook, Amazon and Apple faced criticism for their alleged abuse of market power from Democrats and Republicans in a much-anticipated congressional hearing https://t.co/TOyBHKFOkU pic.twitter.com/E5VYH9PaNz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Marktbreed blijft alles dicht bij huis nu na een bescheiden (dollar) rally gisteren op Wall Street. De munt trekt nu iets aan. Wellicht een rustige markt vandaag tot BBP Q2 VS om 14:30 uur en echt waar, om 22:00 uur zijn ze er allemaal met Q2's: Alphabet, Amazon, Apple en Facebook. Dat kán spektakel opleveren.

De Amerikaanse rente (die niet echt reageerde op de Fed) doet een basispuntje minder, de Duitse ook en volgens mij ben ik er wel zo. Oh nee, bitcoin daalt flink.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat is nogal eigenlijk.lieve help:

08:00 Brouwer AB InBev hard geraakt door sluiting horeca

07:58 Flinke stijging omzet Fastned in eerste helft 2020

07:57 Meer winst voor automatiseerder Ordina

07:49 Airbus heeft ook in juli geen vliegtuig verkocht

07:48 Intertrust ziet vraag verschuiven door coronavirus

07:46 ArcelorMittal ziet voorzichtige tekenen van herstel op staalmarkt

07:44 Biotechnoloog Pharming voert verkopen Ruconest op

07:21 Aandeelhouders KPN in september bijeen voor benoeming commissaris

07:21 Standard Chartered zet minder dan verwacht opzij

07:18 Sterke chipverkopen doen Samsung goed

06:52 'Top ABN AMRO verhoord in onderzoek'

06:52 Vertrouwen van producenten weer toegenomen

29 jul PayPal kent beste kwartaal ooit door coronashoppers

29 jul Chipreus Qualcomm sluit deal met Huawei

29 jul Wall Street sluit hoger na Fed-besluit

29 jul Total schrijft miljarden af op Canadese bezittingen

29 jul Softwarebedrijf DGB op strafbankje Euronext

29 jul Federal Reserve blijft Amerikaanse economie ondersteunen

29 jul Wall Street met positieve noot richting rentebesluit

29 jul Vastned lijdt halfjaarverlies door coronacrisis

29 jul Ease2pay gaat toch transactiekosten rekenen voor parkeren

29 jul Shell en Eneco bouwen weer een subsidieloos windpark in Noordzee

29 jul Vastgoedreus URW hard geraakt door winkelsluitingen

29 jul 'Deel vrijwillige vertrekkers KLM loopt achterstallig loon mis'

29 jul Euronext profiteert van extra handel op beurzen

29 jul Chiptoeleverancier ASMI onderuit op Damrak

ASMI: naar €185 van €180 - Barclays

KPN: naar €3 van €3,20 - HSBC

Philips: naar €52 van €48 - Bernstein

Vopak: naar €51,50 van €53 - Credit Suisse

08:00 ArcelorMittal Q2-cijfers

08:00 Fastned Q2-cijfers

08:00 Pharming Q2-cijfers

08:00 Intertrust Q2-cijfers

08:00 Ordina Q2-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q2-cijfers

08:00 Rood Microtec Q2-cijfers

08:00 AB Inbev Q2-cijfers

08:00 Airbus Q2-cijfers

08:00 Credit Suisse Q2-cijfers

08:00 Danone Q2-cijfers

08:00 Orange Q2-cijfers

08:00 Total Q2-cijfers

08:00 Volkswagen Q2-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q2 -9,0% QoQ

09:00 Relx notering €0,15 ex-dividend

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage jul 6,5%

11:00 EU werkloosheidspercentage jun 7,7%

13:00 Kraft Heinz Q2-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q2-cijfers

14:00 Duitsland inflatie CPI jul +0,3% MoM

14:30 VS BBP Q2 -32,6% QoQ

14:30 VS wekelijkse jobless claims 1,45M

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Alphabet Q2-cijfers

22:00 Apple Q2-cijfers

22:00 Amazon Q2-cijfers

Qualcomm forecasts sales above estimates, settles dispute with Huawei https://t.co/2QdfKDwNNF pic.twitter.com/KS8HhMMu2P — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Samsung, the world’s top maker of memory chips and smartphones, sees pickup in chip demand from new phones, second quarter profit jumps https://t.co/wwGrLc5r1p by Joyce Lee @HeekyongYang pic.twitter.com/rNXFMm6XNp — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Huawei overtakes Samsung to be No. 1 smartphone player in the world thanks to China https://t.co/e3bFsxjzUz — CNBC (@CNBC) July 30, 2020

France's Total writes down $8 billion on weaker oil, gas outlook https://t.co/sxgAjRkm2j pic.twitter.com/ig0sPmNtwy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Credit Suisse reports 24% rise in net profit, sets aside another $324 million for potential loan losses https://t.co/0W0XFAXJ3g — CNBC (@CNBC) July 30, 2020

VS en China, het botert niet...

China needs 'explosive' buying to meet an ambitious $36.5 billion target for imports of U.S. farm goods this year https://t.co/ILOdRGrMLb via @halliegu1 @thekarlplume pic.twitter.com/M6lJIlN7zm — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2020

Here's what's in the proposed stimulus plan for people who work for themselves and small businesses. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/RVfPUN7epp — CNBC (@CNBC) July 30, 2020

Record-setting gold prices may have created bullish investment opportunities in gold miners but their appeal will be put to the test this earning season https://t.co/2CrYh2CBhP — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2020

Bij deze, er slaapt wel iemand heel slecht vannacht #zilver pic.twitter.com/eNnDulDZZV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2020

