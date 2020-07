TA: Draagvlak neemt af

De zogenaamde Advance/Declineratio, ook wel A/D-ratio genoemd, meet elke dag het draagvlak van de Nederlandse beurs. Zijn er dagelijks meer dalende dan stijgende aandelen, zoals nu, dan wordt het draagvlak onder de markt slapper.

Omdat dit synchroon optreedt met de correctieve fase die de AEX thans doormaakt, valideert dit het matige technische plaatje.

AEX verpietert

De AEX-index is uit de stijgende trend gezakt, waarmee technische plaatje iets verpietert. Op zich is dit nog niet rampzalig. Vooralsnog zien we een meer zijwaarts verloop. Pas bij een slotstand onder de voormalige bodem- c.q. toppenlijn rond 528,68 dient rekening te worden gehouden met een zwaardere correctie.

Technisch loopt herstel steeds stuk, in eerste instantie op de gap van eind vorige week, op de grafiek afgebakend met het rode cirkeltje. Omdat dit 'koersgat' tijdens het breken van de rising wedge is gevormd, ligt rond 568,15 (onderkant van de gap) mogelijk wat aanbod te wachten.

Wij houden technisch bezien rekening met een meer zijwaarts verloop.

Draagvlak neemt af

De Advance/Declineratio van de Nederlandse beurs zakt steeds verder terug. Het stevige herstel lijkt meer achter ons te liggen. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers sterk afneemt ten opzichte van het aantal dalers.

Deze zogenaamde 'Breadth indicator' bevestigt dat het draagvlak van de beurs iets verzwakt.

Uitleg Advance/Declineratio

De Advance/Declineratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Declineratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Declineratio een leading indicator, die vooruitloopt op de actuele marktontwikkelingen. De Advance/Declineratio geeft meestal een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.