Slotcall: In afwachting van de Fed

De AEX (-0,4%) dobberde de gehele dag rondom het nulpunt, maar moest aan het einde van de handelsdag toch wat terrein prijsgeven. De boosdoener is ASML (-4,4%) dat van de kooplijst van Sanford & Bernstein en UBS is geschrapt. Dit weegt zwaar.

De chipgigant kent een weging van 15,4% binnen de AEX en zet de hoofdindex dus zelfstandig 0,7% lager. Zonder ASML waren we in Amsterdam dus 0,3% hoger gesloten. De markten zijn simpelweg in afwachting van het Fed-rentebesluit.

Extreem verrassende dingen hoeft u van Fed-voorzitter Jerome Powell niet te verwachten, zo blijft de rente gehandhaafd op 0%-0,25% en worden er geen nieuwe initiatieven geïnitieerd. Geen aandelenopkoopprogramma dus.

De spanning zit hem meer in het feit wat hij gaat zeggen over de Amerikaanse economie en of hij een voorspelling durft te geven over hoe lang de rente laagt blijft. Analisten verwachten overigens dat hij het bij kreten zoals "whatever it takes" en "as long as it takes" zal houden. In het liveblog zullen we u er in ieder geval van op de hoogte houden.

ASMI

De groter bleeder van het Damrak is ASMI (-7,4%). Als u de cijfers niet heeft gezien, zou u verwachten dat ze beroerd zijn. Niet is minder waar. De tweedekwaraalresultaten waren ver boven verwachting, zo steeg de omzet naar €373 miljoen, terwijl het eigen management uitging van €325 miljoen.

De belangrijkste reden dat beleggers toch negatief reageren, is dat de markt al behoorlijk ver vooruit was gelopen op de muziek. Aangezien de orderintake over het tweede kwartaal wat tegen valt, wordt de hoge koers direct aangegrepen om de boel te verkopen.

Er wordt simpelweg wat winstgenomen en daar is niets mis mee. Of er kansen liggen voor beleggers leest u in het onderstaande artikel.

Fugro

Ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar waar ASMI de groter verliezer is, is Fugro juist een winnaar. Hoewel, een plus van 0,3% moeten we ook weer niet overdrijven. Desalniettemin is het een steuntje in de rug voor de geplaagde aandeelhouders van de bodemonderzoeker.

De bodemonderzoeker vertelde vol trots dat de schuldpositie is gedaald. Het probleem is alleen dat deze daling volledig het gevolg is van een aandelenemissie en de verkoop van Global Marine-divisie. In het ideale scenario wordt de schuldpositie teruggebracht door middel van een stevige vrije kasstroom.

Juist dat laatste is een groot probleem voor Fugro. Olieconcerns hadden hun investeringen in nieuwe olievelden al teruggeschroefd en dan komt de coronacrisis er nog bij. Ook al stijgt de olieprijs op korte termijn naar $60 per vat, dan is het nog steeds vraag of er weer extra in olie wordt geïnvesteerd.

Al met al is Fugro een kwetsbare speler in een bijzonder moeilijke markt. Maar goed, de koers is de afgelopen tijd natuurlijk wel erg hard gedaald. Of de IEX-Beleggersdesk verwacht dat het ergste leed achter de rug is voor beleggers, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn zeer beperkt. De Franse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt twee basispunten naar -0,18% maar dan hebben we het wel gehad.