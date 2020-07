Het blijft maar lang onrustig bij Fugro

Het Fugro-halfjaarverslag 2020 toont m.i. enige gelijkenis met uit-eten in een middelmatig restaurant. De maaltijd biedt voldoende smaak-contrasten, waardoor de eerste indruk is dat je lekker gegeten hebt.



Tot je de rekening gepresenteerd krijgt en je met een legere portemonnee naar huis gaat.

Het is die tegenstelling van uit-eten die het halfjaarverslag van Fugro m.i. karakteriseert.



De lopende kredietfaciliteit is verlengd waardoor Fugro even ademruimte krijgt

- een fijn smaakcontrast maar de rekening ervan komt er aan -

en een interessant deel van de converteerbare obligatie is teruggekocht met korting.



Daarna komt de inleiding tot de rekening na de maaltijd :

De ober wijst fijntjes op het kassabriefje en fluistert dat de marges zijn verbeterd,

maar als je naar dat kassabriefje kijkt, zie je dat de portemonnee (van Fugro) na de maaltijd een verlies heeft geslikt van € 113 miljoen.



De kater komt na de maaltijd, op weg naar huis, zodra de maaltijd indaalt.

Hoe kunnen de marges zijn verbeterd als de verliezen zijn opgelopen ?

De smaak-contrasten van de maaltijd waren verrassend, maar neigen nu naar verwarrend.

Ofwel de marges zijn bullshit, ofwel Fugro heeft de kosten niet onder controle.





De moraal van dit verhaal :



Om de schuld-aflossingen (vergelijk het met de betaling van het uit-eten) te kunnen betalen, had Fugro winst moeten boeken in plaats van een € 113 miljoen verlies in 6 maanden. Dat is iedere maand een verlies van € 19 miljoen ..



Fugro heeft nu, vanaf augustus 2020 tot en met maart 2021 nog 9 maanden de tijd om dat maandelijkse verlies van € 19 miljoen om te buigen. De kredietfaciliteit van € 575 miljoen + restbedrag obligatie € 151 miljoen = € 726 miljoen.



Ik ga er niet van uit, dat Fugro het hele bedrag volgend jaar op tafel moet kunnen leggen.

Ik ga er wel van uit dat Fugro tenminste de helft van het bedrag op tafel moet leggen.

Ofwel € 363 miljoen over 9 maanden.



Fugro moet het huidige maandelijkse verlies van € 19 miljoen dus ombuigen naar een maandelijkse winst van € 40,3 miljoen. Per direkt te realiseren. Over enkele dagen is het 1 augustus.



Van -/- € 19 miljoen naar + € 40,3 miljoen. Per maand. Het uit eten zal snel gedaan zijn, omdat een dergelijke ombuiging niet in de menukaart staat. De aandeelhouders van Fugro hebben vandaag lekker gegeten, maar de rekening hebben ze m.i. (nog) niet goed bekeken.