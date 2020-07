ASMI en ASML: buy the dip?

(AJK) ASMI was zo hard gegaan - priced for perfection - dan moeten de cijfers ook louter uit groene vinkjes bestaan. Is het de lagere verwachting voor het orderboek Q3 ten opzichte van Q2? ASMI staat flink lager in ieder geval, na een warrige opening. Bernstein haalt ASML van buy af.

Formeel kan buy the dip (10% daling vanaf de top), maar ik kan me voorstellen dat u ook nog even verder denkt. Als de beste aandelen en sectoren op de beurs, nog cyclisch ook, gaan haperen, dan kan dat inderdaad een sein zijn dat het marktbreed ook minder wordt.

Buy the dip? Wie zin heeft, het kan bij hoogvliegers #ASML (-2,4% op oa een downgrade) en #ASMI (-4,8% op Q2's). Nota bene, na outlook-verhoging #AMD gisteravond (+10,3%) #AEX pic.twitter.com/3fB9LLFIO6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2020

Nog eentje, er zijn twee downgrades voor ASML:<?p>