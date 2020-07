BeursVandaag: Wat een dag!

Fugro en u begrijpt waarom ik die ene regel heb aangekruist.

Het bedrijf maakt verlies, maar de order intake is nét hoger. Fugro verwacht een beter H2 en dit jaar een positieve kasstroom, zonder dit verder cijfermatig te duiden. Niets over al dan geen emissie dus.



ASMI heeft uitstekende Q2's, maar de orderboekprognose voor Q3 is lager:



Er zijn meer cijfers, maar ik kan ze niet allemaal uitlichten. Klik op de link voor het ANP-bericht:

Vopak had de tanks tjokvol in H1,maar boekt minder winst door desinvesteringen valuta

Aperam komt de crisis goed door, het bedrijf is sterk, knappe cash flow, maar crisis is het

AMG halveert het dividend, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Een verloren jaar

Let ook maar op uw banken, want Banco Santander en Deutsche Bank zijn al door. Ik durf spreekwoordelijk niet te kijken. Nabeurs Wall Street waren er deze fondsen met Q2's en let ook al op uw chippers, want AMD verhoogt de prognose:

Het wordt een hele lange dag met veel cijfers en kijk eens wie er vanmiddag om 16:00 uur op de rol staan? Wat een wedstrijdaffiche, krap $5 biljoen aan marktwaarde. Ze krijgen de vraag of ze nog een beetje concurrentie hebben. Eén keer raden wat ze antwoorden, maar hopelijk maken ze er mooie shóóów van:

Tech antitrust hearing targeting Amazon, Apple, Facebook and Google: Everything you need to know https://t.co/LtI3oSNpFN by @DanielHowley pic.twitter.com/jjfONJiiBL — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 28, 2020

Hier een enorme vooruitblik van Reuters, want vanavond neemt de Fed een rentebesluit. De rente blijft nul, maar ongetwijfeld heeft de voorzitter veel te vertellen over alle liquiditeitsprogramma's, de balans, de staat van de economie en hoe het verder moet.

Fed faces viral wave, mounting risks to recovery https://t.co/ItiB8vdi9f pic.twitter.com/bqRHgt0XmB — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2020

Marktbreed ziet het er een beetje miezerig uit, na een beroerde sessie op Wall Street. Shanghai springt er goed uit, dat is het dan ook, verder blijft alles dicht bij huis. Hoewel? Goud valt nog mee, maar zilver en bitcoin dalen echt. De Amerikaanse en de Duitse rente liggen vlak. En de dollar? Die daalt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Spaanse bank Santander schrijft miljarden af door corona

07:40 Opslagtanks voor olie Vopak voller in eerste jaarhelft

07:36 Oliedip en coronacrisis zitten Fugro dwars

07:26 'Beleggersclub VEB wil risicovergoeding voor DeGiro-klanten'

07:16 Roestvrijstaalbedrijf Aperam voelt gevolgen coronacrisis

07:06 Altice USA verkoopt deel glasvezeltak aan Morgan Stanley

07:03 Moederbedrijf Victoria's Secret gaat veel banen schrappen

28 jul Chipmaker AMD voert prognose op na sterk kwartaal

28 jul Starbucks loopt meer dan 3 miljard aan omzet mis door corona

28 jul Visa ziet betalingen na eerste coronaklap weer toenemen

28 jul Online koopjesjager stuwt omzet en winst moeder Marktplaats

28 jul Verliezen op Wall Street na drukke kwartaalcijferdag

28 jul Italiaanse bank Intesa lijft branchegenoot UBI in

28 jul Moederbedrijf Gucci ziet eerste tekenen van herstel na coronaklap

28 jul Gemengd beeld op beurzen New York

28 jul FNG stelt publicatie definitief jaarverslag verder uit

28 jul AMG rekent op lager bedrijfsresultaat in 2020

28 jul Chipbedrijf ASMI profiteert van sterke vraag

28 jul Autoconcern Daimler snijdt in werktijd en schrapt bonussen

28 jul HAL-dochter Broadview definitief uit gasbedrijf Molgas

28 jul Arcadis uitblinker op kalm Damrak

Analistenadvies luidt als volgt en kijk goed:

ASML: verlaagd naar market-perform - Bernstein

Unilever: naar buy van sell - Sociëté Générale

De AFM meldt deze shorts:

De agenda mag er zijn, zeg! Nabeurs bij ons nog vastgoed met Unibail en Vastned en in de VS nog een keer Facebook.

08:00 Aperam Q2-cijfers

08:00 Fugro Q2-cijfers

08:00 Vopak Q2-cijfers

08:00 Melexis Q2-cijfers

08:00 Basf Q2-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

08:00 Barclays Q2-cijfers

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 General Electric Q2-cijfers

13:00 General Motors Q2-cijfers

16:00 VS pending Home Sales jun +18,9% MoM

16:00 VS: hearing Congres met CEO's Alphabet, Amazon, Apple en Facebook

16:30 VS olievoorraden

18:00 Euronext Q2-cijfers

18:00 Vastned Q2-cijfers

18:00 Altice Europe Q2-cijfers

18:00 Econocom Q2-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q2-cijfers

20:00 VS Fed-rentebesluit 0%-0,25%

20:30 VS persconferentie Ded-voorzitter Jerome Powell

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Qualcomm Q2-cijfers

En dan nog even dit

Wat wordt het?

Another stimulus check could be coming—and 26 million more people might qualify for cash this time. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/QViGWFjQib — CNBC (@CNBC) July 29, 2020

Ja, kijk nog eens naar uw vastgoedfondsen?

Google is the first major company to formally extend work-from-home until summer 2021—who's next? (via @CNBCMakeIt) https://t.co/JkwzOAhMFM — CNBC (@CNBC) July 29, 2020

Uw dagelijkse Tesla nieuws:

South Korea launches safety probe into Tesla vehicles https://t.co/GmcUbqMM25 pic.twitter.com/wZYTTBzrg2 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2020

Oeps:

FedEx pilots, union call on company to suspend Hong Kong operations after some of its members were subject to 'extremely difficult conditions' in government-mandated quarantine aimed at tamping down the spread of the coronavirus https://t.co/gSlejZ5kSU $FDX pic.twitter.com/IlameQS5Ss — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2020

Eastman koekoek!

Eastman Kodak shares jumped more than 340% after a report that it received a $765 million loan from the U.S. government loan to help produce ingredients for medicines https://t.co/GnubX31X4M — Bloomberg (@business) July 28, 2020

Nog corona vrij ook:

Virgin Galactic reveals space cabin on its plane VSS Unity https://t.co/p9gtHWxVgb $SPCE pic.twitter.com/IPbfNKgT8f — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2020

Zal de milieubeweging leuk vinden....

Chinese airlines are offering 'all you can fly' deals in a bid to tempt back reluctant travelers. Read more here: https://t.co/6hCJqBEivJ pic.twitter.com/VBVUp6Lgrb — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2020

Hang Seng Technology Index:

How the new Nasdaq-like tech board in Hong Kong will benefit investors and tech giants https://t.co/MwdWhd1TWq — CNBC (@CNBC) July 29, 2020

Oh, is het van kleur veranderd?? :-)

Why there's more to gold's rally than inflation fears https://t.co/HjEghKNL3Y — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2020

Over vastgoedfondsen gesproken?

Veel thuiswerken is de nieuwe realiteit, zien de grootste werkgevers https://t.co/kinDWXjwvS — NOS (@NOS) July 29, 2020

