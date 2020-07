Slotcall: Besi en Arcadis verrassen

De AEX (+0,4%) doet het vandaag rustig aan. Het is vooral Heineken (+2,4%) die de hoofdindex een tikje hoger zet. Hierdoor presteren we in Amsterdam net iets beter dan de overige Europese beurzen.

Op het macrofront was het ijzig stil. Meer dan een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen was er niet. Het vertrouwen in juli kwam uit op 92,6 en dat is een tikje slechter dan de 94,5 waarop de markt rekende.

Dat er een stand onder het neutrale niveau van 100 uit de bus rolde, kwam niet als een volslagen verrassing. In een tijd waarin mensen massaal op straat worden gezet, ligt het niet voor de hand dat de gemiddelde Amerikaan alle vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de economie. Beleggers laten zich door dit cijfers dus ook niet van de wijs brengen.

Arcadis

De knaller van de dag is met afstand Arcadis (+13,7%). De openingswinst van 20% staat niet meer op het bord, maar dat zal de pret niet drukken. Vooral de vrije kasstroom was veel beter dan verwacht. Dat is goed, want uit de vrije kasstroom wordt het dividend betaald.

In het eerste halfjaar bedroeg de vrije kasstroom €81 miljoen. Ter vergelijking: in het eerste halfjaar van 2019 was dit slechts €8 miljoen. In crisis tijd zo'n verbetering van de kasstroom laten zien, is een puike prestatie. Een mooie bijkomstigheid is dat het ingenieursbureau de mogelijkheid heeft aangegrepen om de schulden verder af te bouwen.

Toch is het voor de IEX-Beleggersdesk nog niet voldoende om er een koopadvies op te plakken. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Besi

De openingswinst van Besi (+0,6%) is weliswaar als sneeuw voor de zon verdwenen, maar de chipmachinefabrikant uit Duiven heeft uitstekende tweedekwartaalcijfers afgeleverd. De omzet steeg met 36% terwijl het management eerder uitging van een plus van 5 tot 25%.

Daarnaast gaf het bedrijf een extra cadeautje aan de aandeelhouders. Het aandeleninkoopprogramma wordt namelijk met €50 miljoen uitgebreid naar €175 miljoen. Dit is een duidelijk signaal dat het management verwacht dat Besi de coronacrisis met gemak gaat overleven.

U zult zich waarschijnlijk afvragen waarom beleggers niet lyrisch reageren op de cijfers? De belangrijkste reden is de tegenvallende orderintake in het tweede kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal daalde de orderintake met 15%, wat leidt tot een iets minder derde kwartaal.

Daarnaast hebben beleggers al een mooi ritje gemaakt en dan is het geen raar fenomeen dat de cijfers worden aangegrepen om winst te nemen. De IEX-Beleggersdesk ziet echter nog voldoende kansen in het aandeel. Een uitgebreide update leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier van de sterke eurolanden gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse rente zakt drie basispunten naar -0,39%. De Italiaanse yield stijgt daarentegen met drie basispunten. Risk off in de rentemarkt dus.