Zucht. VS vs China

De term Koude Oorlog komt u steeds vaker tegen en misschien valt de wereld inderdaad wel uiteen in twee politieke, economische en technologische machtsblokken. Hoe dat gaat uitpakken voor beleggers...

Wat denkt of vindt u? Volgens mij is zeker op lange(re) termijn het conflict VS-China van veel groter belang dan de coronapandemie. Als het goed is gaat die weer over. Of dat ook voor dat conflict geldt? Ik zeg ook conflict en geen handelsconflict, want het gaat er gewoon om wie de grootste en de sterkste is.

China and the U.S. are jockeying for position in a changing world, facing off on everything from TikTok to spying to trade https://t.co/fT4aa2Fl6Q pic.twitter.com/NjpPoLSuJh — Bloomberg (@business) July 28, 2020

Hoeft niet per se slecht voor ons beleggers te zijn. Toevallig heeft Corné dit plaatje vandaag en die periode overlapt bijna helemaal die Koude Oorlog. En de uitslag? Die laat zich weer raden.

What happened to asset prices after WWII. (prices only). We started with high govt debt, which was delevered by high economic growth. (chart from DB) pic.twitter.com/QtHSWYk7yX — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 28, 2020

De Koude Oorlog duurde trouwens tot 1989 en dat scheelt, zie hier de Dow Jones 1945-1990.