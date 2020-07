BeursVandaag: Tech en dollar

Dit nakomertje geef ik nog even mee. Ugh, Frankfort heeft gesproken:

Knappe Q2's Arcadis, de langzame sanering betaalt zich uit met vooral marge en cash flow, denk ik.

Besi geeft weer gas, daar zijn de double digits weer, maar het orderboek is lager en het bedrijf is voorzichtig in verband mét, u weet het intussen:

Helaas, het aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors heeft wél last, vooral door de auto-industrie.

AMG staat ook aangekondigd, maar ik zie nog niks? Misschien nabeurs, dan is ASMI er ook. Goed, verder. ING meldt zich dan niet met cijfers, maar wel dit. Afschrijving.

Marktbreed is er niet zo heel veel te doen: Main Street in de VS is er nog niet over een nieuw steunplan uit en Wall Street is in de ban van goud, zilver, bitcoin en toch technologie. Mooi ritje gisteren. Intel gaat productie outscourcen en Tencent doet een overname, zo meer. Verder trekt de dollar zowaar wat aan.

De Amerikaanse rente stijgt twee basispunten en de Duitse ook. Dat is het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: verlaagd naar neutral - Redburn

KPN: naar €2,70 van €2,60 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is nogal vol met nabeurs Amsterdam nog... ASMI en verder Pfizer, McDonald's en Starbucks:

08:00 Arcadis Q2-cijfers

08:00 AMG Q2-cijfers

08:00 Besi Q2-cijfers

09:00 Acomo notering ex-dividend

13:00 Mastercard Q2-cijfers

13:00 McDonald's Q2-cijfers

13:00 Pfizer Q2-cijfers

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen jul 96,3

18:00 ASMI Q2-cijfers

18:00 Vastned Retail Belgium Q2-cijfers

22:00 Starbucks Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers

22:00 eBay Q2-cijfers

En dan nog even dit

van $600 naar $200 per maand, ze zijn er nog niet uit:

Republican relief plan slashes unemployment benefits by 43% for average worker https://t.co/PY40qLxLpT — CNBC (@CNBC) July 27, 2020

Let op Prosus, Tencent +4,3%:

Shares of U.S.-listed Chinese search engine Sogou pop 48% after Tencent's takeover offer https://t.co/nUBxrZtXm9 — CNBC (@CNBC) July 28, 2020

Outsourcen?

Samsung Electronics shares rally on Intel's chip outsourcing plan https://t.co/SI2YXxe8D5 pic.twitter.com/ogHtta2aXJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2020

Deze tent gaat daar ook van profiteren, heet het:

BREAKING: Taiwan’s chip giant TSMC breaks into the world’s top 10 biggest companies after a share surge of 9.5% pushes its market value to $410 billionhttps://t.co/B35AZpwECb pic.twitter.com/Qw65CEYmeG — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2020

Dit, zeg het maar:

Are tech companies too big? The U.S. is searching for answers to that question https://t.co/2B8s3Qw7dC — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2020

Nog eentje:

Bond investors keep getting bombarded with fresh reasons to stay bullish after another record-breaking week in Treasuries https://t.co/SMOMIKroGg — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2020

Het kan niet op:

Rio Tinto reports new gold find at Western Australia mine https://t.co/DvTtb045yW pic.twitter.com/jNwO7yfrmA — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2020

Ze maken geen geluid, toch?

Starting next year, BMW will offer a fully electric 5-series and said its management remuneration will be more closely aligned with compliance to climate targets. More here: https://t.co/IvX1YWejdN pic.twitter.com/WZ267WVWet — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2020

Intussen bij de concurrentie:

Tesla launches hiring spree in Shanghai with plans to bring on designers at its China studio and about 1,000 factory workers as production ramps up https://t.co/uVs9GsviQ7 via @yilei000 @brendagoh_ $TSLA pic.twitter.com/Z60n4aQdlz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2020

Huh?

U.S. gunmaker Remington files for bankruptcy for the second time in two years https://t.co/eC7xpzOQDx pic.twitter.com/JscY2thHBR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2020

ja, nog een jaar thuis blijven bij Google:

COVID-19 may make the imaginative work environments of tech companies obsolete. What do their futures look like? https://t.co/cTDpxAquSn pic.twitter.com/EkK1qeNj6O — CNBC (@CNBC) July 28, 2020

Verhip:

Housing isn’t a great investment but for most people it’s the best investment they will ever make because it’s the only asset they will leave alone and let compound for 10,20,30 years. — Morgan Housel (@morganhousel) July 27, 2020

