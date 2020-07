Slot: Gouden beursdag

Bericht delen via:

Het nieuws van de dag is goud op een nieuwe all time high (nu $1945,81), maar ook zilver (+6,2%), bitcoin (+4,8%) en goudmijnen (HUI Gold Bug Index +5,2%) speren.

Dit zijn het-is-stil-aan-de-dollar-overkant items en de munt laat zich raden. Corona, meer verruiming, Amerikaanse aandelen en obligaties misschien wat minder in trek, technisch, handelsoorlog, algeheel wantrouwen, eind der tijden nuj echt nabij, of nog iets anders: de dollar daling versnelt in ieder geval.

Woensdag neemt de baas van de munt een rentebesluit en geeft een persco: en dat is voorzitter Jerome Powell van de Fed en niet de Amerikaanse president, zoals u misschien dacht. Dat besluit is een hamerstuk, maar opmerkingen van de voorzitter kunnen impact hebben op alles. Zeker ook op de dollar!

Verder is het een rustige beursdag met hier en daar toch weer flinke uitslagen op het Damrak en lauw ontvangen Q2's van KPN. Zo meer hierover. Verder is het warm draaien vandaag voor de rest van beursweek, waarin we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat (Apple is pas om 22:30 uur) Q2's om de oren krijgen.

Ik blik al vooruit op de belangrijkste technologienamen. Nog een keertje, collega Niels deed dat gisteren met alle Nederlandse namen van deze week.

Deze week hebben #Alphabet #Amazon #Apple en #Facebook Q2-cijfers. Alles wat ik aan verwachtingen, cijfers, data, grafieken, waarderingen en koersreacties heb, heb ik in één blogje:https://t.co/RXcNZATjYK

Hier hele zooitje herbelegd en logaritmisch sinds beursgang Facebook #AEX pic.twitter.com/0SdQkcNLBw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 27, 2020

Verder blijven bijna alle indices dicht bij huis, de volatiliteit blijft hoog rond 25 en technologie doet nog het beste. Olie zakt dan weer wel. Risk-off! Zo, op de rentemarkt worden de basispunten rauw gegeten, maar de Europese spreads lopen met uitzondering met die van Griekenland niet opvallend op.

Beursplein 5

Het is weer zo'n typische 2020 beursdag op het Damrak met een at flauwe index, maar onderliggen flinke bewegingen. De winnende fondsen van dit jaar zijn door de bank genomen ook nu de beste, met alweer Adyen als uitschieter. Het gaat toch niet gebeuren dat dit fonds binnenkort net zoveel waard is als de vijf financials?

Relatief gezien, het aandeel heeft met 0,45 een extreem lage bèta, beweegt KPN fors op haar Q2-cijfers. Er valt weer weinig chocolade van te maken, vind ik, maar er moeten ook saaie fondsen zijn, want ander is de beurs niet compleet. En anders uw portefeuille wel. Het is weer het bekende verhaal, omzetkrimp.

Wel lekker voorspelbaar aandeel zo, want op bijvoorbeeld een overnamekandidaat hoeft u ook niet te rekenen. Of ben ik nu de goden aan het verzoeken...?

Verder nog iets?