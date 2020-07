Alles over Big Tech Cijfer Bonanza

Het belang van hun cijfers is groter dan ooit. Microsoft is al door en viel wat tegen en ook de rest van Big Tech komt deze week met Q2-cijfers.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze week niet alleen Alphabet, Amazon, Apple en Facebook met cijfers komen, maar vandaag werden de CEO's van deze bedrijven op Capitol Hill verwacht. Die bijeenkomst is geskipt, ik weet niet of er al een nieuwe datum is.

Omdat ze door hun enorme gewicht de richting van de markt kunnen bepalen, geef ik u een reeks data mee. Nogmaals, Microsoft is al geweest, maar ik neem het fonds mee. Eerst de actuele beurswaardes.

Alphabet $1,03 biljoen

Amazon $1,50 biljoen

Apple $1,61 biljoen

Facebook $657,83 miljard

Microsoft $1,53 biljoen

Uit Reuters, de verwachte Q2 winst per aandeel en omzet (let wel, de beurs is met name geïnteresseerd in de verwachtingen daarvan voor Q3).Helaas, van Apple heb ik alleen de jaarschattingen. Nee, u mag niet door vier delen. Ja, kan wel, geeft een idee, maar om daar nou een dikke turbo op te kopen...?

Alphabet $8,23 en $37,37 miljard

Amazon $1,45 en $81,47 miljard

Apple $12,45 en $264,33 miljard

Facebook $1,39 en $17,40 miljard

Mijn, zoals ik ze zelf noem, waardegrafieken. En inderdaad, let vooral op die waarderingen. Die zijn hoog. Alphabet leverde altijd als een metronoom winst- en omzetgroei af, maar... Voor álle plaatjes geldt, klik voor gróóót:

Amazon kent juist een omzetversnelling, nu de winst nog.

Apple laat nog het grilligste omzetplaatje zien.

Facebook waar amper iets van de adverteerdersboycot zichtbaar is?

Microsoft tekent het mooiste plaatje. Dat wil niet zeggen dat dit ook het beste aandeel was, is of wordt.

Analisten adviezen

Alphabet en ook de andere fondsen kennen bar weinig beren.

Amazon:

Apple:

Facebook:

Microsoft:

Trackrecord

Alphabet en de rest: de rapportages vallen bijna altijd mee.

Amazon:

Apple:

Facebook:

Microsoft:

Succes deze week al u met turbo's of opties op de cijfers gokt. En gefeliciteerd als u al heel lang in deze aandelen zit en ze lekker laat rollen.