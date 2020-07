De Grote Vier van Vandaag en dan zo lang terug als ik heb. Hier EUR/USD en voor 1999 de D-Mark: de Amerikaanse daalder verzwakt inderdaad, maar zo heel raar zijn de huidige standen nou ook weer niet?



Ik zou zeggen: timing is everything... Boom & bust en dan weer zijwaarts is het standaard beeld dat commodities laten zien. Pure prijsactie, want de items betalen geen yield (dividend of rente) en er is geen vaste, gestage instroom van institutionele beleggers en dan vooral pensioengeld.

Goud voldoet ook aan zeg maar dit standaard commodity beeld, maar - net als bijvoorbeeld de Shanghai Composite - doet dat wel op een steeds hoger niveau. Inderdaad, die index in China kant ook geen (westers) institutioneel geld.







Zilver kan er ook wat van, maar per saldo schiet u hier weinig op:



Bitcoin is een verhaal apart?