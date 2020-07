BeursVandaag: Goud, zilver & bitcoin!

Goud op all time high, zilver stijgt nog harder (+6,2%) en bitcoin boven $10.000.

is dit de smoking gun? De dollar staat op 1,17 en verzwakt en als de kat van huis dansen de muizen zoals u ziet. Misschien speelt ook wel het even haperende technologie een rol...? U moet ergens snel rijk worden. Als u te laat bent: wat komt hierna: waarde-aandelen?

Cijfers op het Damrak: Q2's KPN krijgen natuurlijk ook een tik, maar zijn iets beter dan verwacht en telecom handhaaft dividend en langere outlook.

Welkom bij de drukste beursweek van dit kwartaal, we doen het met een ware cijfertsunami. Verder is er een Fed rentebesluit en in de VS komen Alphabet, Amazon, Apple en Facebook door met Q2's, bij ons KPN, Royal Dutch Shell en onder meer. Lees Niels' vooruitblik van gisteren, hij bespreekt ze allemaal:

AMG

Besi

Fugro

Pharming

ArcelorMittal

Basic-Fit

Behalve de dalende dollar en die stijgende anti-items, om ze zo maar even te noemen, is er nu eigenlijk niks te doen. de VS soebat nog over nieuwe corona stimuli en verder zie ik zo gauw geen nieuwe escalatie in de slechte verhouding Amerika en China. Het Amerikaanse consulaat in Chendu is intussen wel dicht.

De Amerikaanse en de Duitse rente liggen vlak om heet rijtje af te maken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:30 Ryanair vreest tweede golf coronavirus

07:14 'Bunq stapt in hypotheekmarkt'

26 jul Opnieuw drukke cijferweek op beurzen

26 jul 'Rolls-Royce rekent op snelle verkoop Spaanse dochter'

25 jul 'Beleggersvertrouwen in juli iets gestegen'

24 jul Beurzen New York sluiten in het rood

24 jul Duitse ontwikkelaar coronavaccin CureVac wil naar Wall Street

24 jul Rode cijfers op beurzen New York

24 jul Bever nog altijd op zoek naar accountant

24 jul Envipco wil tweede notering in Brussel opgeven

24 jul Aedifica koopt nieuw Brits zorgcomplex voor ouderen

24 jul Moederbedrijf British Airways overweegt aandelenuitgifte

24 jul Duidelijke verliezen op aandelenmarkten Europa

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor Unies:

Unilever: naar overweight van equal weight

Unilever: naar €59 van €54,50 - Jefferies

Signify: naar €35 van €30m - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met die zo betroweubare Duitsde vertrouwensindex over deze maand en Beyond Meat is vaak goed voor cijferspektakel:

08:00 KPN Q2-cijfers

08:00 SAP Q2-cijfers

10:00 Duitsland Ifo business klimaat jul 89,3

14:30 VS orders duurzame goederen jun +6,5% MoM

22:00 Beyond Meat Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zo dus:

Gold soars to all-time high as dollar dive adds fuel to record run https://t.co/nTtMrGXIzi pic.twitter.com/slX4iyC3vn — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2020

U verwacht het niet?

Bitcoin rises above $10,000 for first time since early June https://t.co/C6R8KyTzz3 pic.twitter.com/FuSRAB96Xh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2020

De dollar uiteraard, maar heeft wellicht dit hier ook iets mee te maken? Fundamenteel heeft tech een nu veel beter verhaal dan toen, maar toch:

Warnings are getting louder that tech stocks are in a bubble https://t.co/62cgyHN70K — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2020

Elders nog iets?

Goldman likes foreign-exposed tech, energy names as dollar falls https://t.co/dxJIbYOTNh — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2020

De Hang Seng Tech Index:

A new index focused on China’s tech giants is set to give investors greater access to their growing dominance in Hong Kong’s market https://t.co/jWVnHO1Dzn — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2020

Hearing in Congres vandaag met Amazon, Alphabet, Apple en Facebook gaat niet door maar genoeg gedoe:

Australia's regulator sues Google over personal data use https://t.co/iZOFRyOck9 pic.twitter.com/qyvODpCo8I — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2020

$8 miljard beursgang is de bedoeling:

SAP to float Qualtrics, partly unwinding $8 billion buy https://t.co/wrHxX7yHzz pic.twitter.com/PYoglS2MVn — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2020

Nog eentje:

Li Auto Inc., a Chinese electric carmaker, is seeking as much as $950 million in a U.S. initial public offering https://t.co/AUGPKG7hln — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2020

Nogal ja:

How the coronavirus is changing the way we shop — and what we're buying https://t.co/tYFO1ImGOh — CNBC (@CNBC) July 27, 2020

Zou het?

Billionaires in New York could pay $5.5 billion a year under a proposed new tax as part of the “Make Billionaires Pay” campaign. @robtfrank reports: https://t.co/95hiHIm9qB pic.twitter.com/EkyxrL1VTK — CNBC (@CNBC) July 27, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.