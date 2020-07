TA: Goudkoorts loopt op

De goudprijs is de afgelopen weken verder opgelopen na nieuwe diplomatieke ruzies tussen de VS en China over spionage en ambassades.

Eerder al waren oplopende handelsspanningen tussen beide landen oorzaak van de belangstelling voor het edelmetaal. Verder stappen beleggers in goud vanwege economische onzekerheid door de coronapandemie.

Daarnaast houden centrale banken de rente laag, wat een inflatoir effect heeft.

Ook de historisch zeer lage rendementen op staatsobligaties zorgen voor een vlucht in goud.

All-time high uit 2011

De goudprijs breekt thans nipt boven het recordniveau uit 2011 rond $1.920,30. Het technische plaatje blijft ijzersterk. Met dit tempo en deze krachtige technische trend lijkt een overtuigende en blijvende doorbraak kansrijk. Dit levert een vers koopsignaal op met $2.450 als eerste en $2.850 als tweede berekende koersdoel.

Hieronder beoordeel ik de 4-jaars grafiek van de goudprijs. Een prima alternatief voor een directe belegging in goud is de Physical Gold tracker, ook al in mijn column van september besproken. Deze ETF leg ik vandaag nogmaals onder mijn vergrootglas, aangezien het indertijd genoemde koersdoel ruim is overschreden.

Lange termijn: Goud lonkt naar all-time high uit 2011

Goud maakt de laatste weken een flinke spurt. Binnen de opgaande trend is het eerste koersdoel rond het all-time high van 9 september 2011 rond $21.921,18 net gebroken. Wordt deze horde overtuigend genomen, dan kan de goudprijs nog veel verder omhoog.



Gezien het uitermate sterke technische plaatje acht ik een blijvende doorbraak van het oude koersrecord haalbaar. Zoals gezegd wordt daarna $2.450 het eerste en $2.850 het tweede koersdoel.

Langetermijncommentaar Physical Gold ETC

De trend van de Physical Gold ETC is opwaarts gericht. De hogere bodems voor de Physical Gold ETC signaleren koopkrachtige vraag onder de beleggers. De uptrend breekt nu boven ons tweede koersdoel rond $35,73 (gevormd op 2 maart 2012).



We blijven omhoog kijken. Na de uitbraak boven $35,73 wordt $42 het eerstvolgende opwaartse koersdoel. Steun ligt er rond $32,40 (bodem van 21 april). Wij adviseren de bestaande positie in portefeuille aan te houden.