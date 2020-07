Slot: Lelijke draai

Het optimisme naar aanleiding van de veelbesproken EU-deal is verdwenen. De oplopende spanningen tussen de VS en China en het toenemende aantal coronabesmettingen doen de markten geen goed. De AEX sluit de week uiteindelijk 1,7% lager af.

De draai kwam dinsdagmiddag toen de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vuur spuwde richting China. Hij noemde de Communistische Partij onder andere een bedreiging voor de westerse wereld.

Een dag later werden de Chinezen bevolen om het Chinese consulaat in Houston te sluiten, waarna zij voor de zekerheid alle belangrijke stukken hebben verbrand. Desalniettemin zien de Chinezen het bevel van de Amerikanen als een grote provocatie.

Het is dus een kwestie van tijd dat er grote tegenmaatregelen worden getroffen. Dit zijn van die ruzies die al vervelend zijn onder normale economische omstandigheden, laat staan als we in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zitten.

Volgende week vrijdag wordt het Amerikaanse BBP-cijfer over het tweede kwartaal bekendgemaakt. Dat beloven dramatische cijfers te worden, want analisten gaan uit van een daling van 33%. Het is weliswaar een geannualiseerd cijfer, maar toch.

Meer besmettingen

Wat bepaald niet mee helpt, is de forse toename van het aantal coronabesmettingen. Het was al bekend dat de Amerikanen de controle zijn verloren, maar ook in Nederland, Frankrijk en België neemt het aantal nieuwe coronagevallen weer exponentieel toe.

De aantallen vallen nu nog mee, maar we hebben in maart gezien hoe hard het kan gaan. Hier in Nederland zien we dat de druk op de politiek wordt opgevoerd om strengere maatregelen te nemen. Voor zwaargetroffen sectoren zoals de detailhandel, horeca en sportscholen kan dit net het extra duwtje over de rand zijn.

Het is dus geen complete verrassing dat coronagevoelige aandelen zoals ABN Amro (-8,4%), Basic-Fit (-4,3%) en B&S Group (-6,3%) de grote verliezers zijn deze week. Een uitzondering is Sligro (+4,1%). Het fonds ging gisteren op de cijfers omlaag, maar die daling wordt vandaag helemaal goed gemaakt.

Het volume ligt ook drie keer zo hoog als normaal. Maar goed, het aandeel is de laatste tijd ook wel heel erg achtergebleven. Hieronder leest u de volledige update van de IEX-Beleggersdesk.

Unilever

De topper van de week is Unilever (+6,6%). Het bedrijf bewijst afgelopen kwartaal waarom het tot de meest defensieve aandelen van het Damrak behoort. De winst per aandeel liep namelijk gewoon met 9% op naar €1,25.

Mensen blijven langer thuis en dan neemt de behoefte naar schoonmaakmiddelen toe. Meestal bieden crisisjaren de ideale gelegenheid om het aandeel Unilever op te pikken. Dit jaar dipte het aandeel zo'n 27%, maar tijdens financiële crisis van 2008/2009 was er pas echt sprake van een crash.

Dit ziet u in de onderstaande grafiek. €13,22 bleek achteraf geen verkeerd prijsje te zijn.



Rentes

Raar maar waar: de rentes lopen vandaag in een brede lijn op. Op een dag dat de AEX meer dan 2% daalt, is dit zeer ongebruikelijk.