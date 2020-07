BeursVandaag: Glas half leeg

Weet niet met welke voet jij je bed uitgestapt bent, maar de zin bij accell 'het was niks, is niks en wordt niks' lijkt mij behoorlijk ongefundeerd. De net debt is van 3,1 naar 2.0 gedaald. Zie dat een bedrijf maar eens doen in een halfjaar. Werkkapitaal is gedaald. Omzet is in mei met 23% YoY gestegen en juni 53%. Er is alleen geen duidelijke verwachting en de outlook is gemakshalve op of lager dan de ebit van 2019 gesteld. Maar dat komt omdat het een nuchter Fries bedrijf is dat geen tegenvallers wil presenteren, het is zeker aannemelijk dat de EBIT wel hoger wordt als de groei zich doorzet dit kwartaal. Alleen jammer dat er niet verteld is of de groei zich in deze maand heeft doorgezet, maar het hangt ook van de informatiesystemen af of dit allemaal al zichtbaar is. De EBIT % is laag - maar dat wisten we al. De cijfers voor HY1 zijn erg sterk.