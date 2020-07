BeursVandaag: Glas half leeg

Het ziet er naar uit dat de AEX een tik krijgt op opening. Het is een mix aan oorzaken en geen specifieke trigger:

Tegenvallende cijfers (nabeurs nog even Intel -10,6% op Q2's)

Teleurstellende economische data

Oplopende ruzie VS-China (dat Amerikaans consulaat sluit)

Dat ellendige virus raast ook maar door

En de dollar? Die daalt: 1,16

Meteen door, want er zijn veel cijfers op het Damrak. Signify heeft zoals verwacht slechte Q2's (gecorrigeerd voor overnames), durft geen outlook aan, maar heeft financieel de boel op orde:

Accell is kort, maar krachtig: het was niks, is niks en wordt niks dit jaar...

Acomo heeft nergens last van! Dividend €0,40:

Nedap houdt zich wellicht nog kranig staande, maar ook hier... U weet het intussen. Het is 2020.

De brede markt is in mineur, vrijwel alles lager. Technologie voorop. Dollar ziet bleek en Amerikaanse rente en Duitse dalen één basispunt. Goud, zilver, olie en bitcoin blijven nog dicht bij huis. We doen het vandaag met de eerste schattingen inkoopmanagersindices juli uit onder meer VS en Duitsland. Spannend.

U ziet Shanghai ook zakken en daar doet Tencent -5,4%. Prosus (31% belang) krijgt er dus een lastige aan vandaag, vermoed ik...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Helaas, Intel deed gisteravond zzolas gezegd -10,6% op cijfers. Let op uw chippers dus...

08:04 Olieconcern Equinor ziet winst dalen na lage olieprijzen

08:00 Gelijke omzet voor groter Signify door corona

23 jul Intel boert goed door datacentra en 5G

23 jul Stevige koersdaling op Wall Street

23 jul Rode koersenborden op Wall Street

23 jul 'EU wil forse concessies van Google voor overname Fitbit'

23 jul Kardan blijft maand langer genoteerd in Amsterdam

23 jul Janssen vertrekt per direct als voorzitter commissarissen

23 jul Acomo doet goede zaken in coronatijd

23 jul Nedap houdt omzet vrijwel op peil

23 jul Meeste Europese beurzen dicht bij huis, AEX uitschieter

Analistenadvies luidt als volgt met een verlaging voor Alfen.

AkzoNobel: naar €92 van €70 - Berenberg

Heineken: naar €83 van €72 - RBC

Unilever: naar €42 van €34 - RBC

Alfen: naar hold van buy en naar €40 van €32,50 - Berenberg

De agenda met inkoopmanagers dus:

08:00 Signify Q2-cijfers

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Orange Belgium Q2-cijfers

08:00 Vodafone Q2-cijfers

08:00 VK detailhandelsverkopen jun +9,0% MoM

09:15 Frankrijk manufacturing PMI jul 53,0

09:15 Frankrijk services PMI jul 52,3

09:30 Duitsland manufacturing PMI jul 48,3

09:30 Duitsland services PMI jul 50,3

10:00 EU manufacturing PMI jul 49,6

10:00 EU services PMI jul 51,0

13:00 American Express Q2-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI jul 48,0

15:45 VS services PMI jul

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 688K

18:00 Befimmo Q2-cijfers

Hier heb ik d hele PMI bingokaart, Australië trapt lekker af zeg. Typisch, geen Japans cijfers. Ooit skipte ook China dit ding, nadat de beurs er 10% nat op ging. Dat was op 24 augustus 2015.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken speechte zeer negatief over het land en dit zat er in?

China orders the U.S. to close its consulate in Chengdu, a retaliation for the shutdown of the Chinese outpost in Houston https://t.co/YIJi1sGerp — Bloomberg (@business) July 24, 2020

Intel dus, eens was dit dé chipper:

Intel gross margin shrinks to lowest since 2009 as product delays continue https://t.co/W7hTGoJbph — CNBC (@CNBC) July 23, 2020

Das war einmal, nu krijgen ze die dingen niet meer in elkaar:

#Intel blijft sukkelen. Waarschuwde dat de productie v/d nieuwste generatie microchips weer 6 maanden vertraging oplopen. "7 nanometer technologie" zal pas eind 22/begin 2023 beschikbaar zijn. In 2018 was er vertraging met 10-nm technologie. #AMD verkoopt wel al 7 nm-processoren pic.twitter.com/jIt5Ju43MF — Tom Simonts (@TSimonts) July 24, 2020

Oeps, het voormalige Statoil:

Equinor posts 89% drop in second quarter profits, beats forecast https://t.co/aC4NX6udxh pic.twitter.com/qdv6PRMrx7 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2020

Uw dagelijkse Tesla nieuws:

Chinese electric cars use aggressive pricing to undercut Tesla https://t.co/ss7jVn0zlM — Bloomberg (@business) July 24, 2020

Kijk nou:

Brussel wil analistenresearch voor kleine beursfondsen een impuls geven https://t.co/nveqWuqTRR pic.twitter.com/3Ev0cDuJUd — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 24, 2020

Het is er nog niet doorheen:

Stimulus checks, tax cuts: Here's what we know about the next stimulus bill. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/WMmYJ9Ug8y — CNBC (@CNBC) July 24, 2020

Hoeveel?

Fed's Main Street lending inches up as balance sheet holds above $7 trillion https://t.co/nxcL9rYSOf pic.twitter.com/4jJlMncdJB — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2020

Terecht:

“Short-term trading is much more risky than long-term investing, and so I do worry,” SEC Chair Jay Clayton says about retail investors. https://t.co/3ImFBecKBH pic.twitter.com/mtapuKBKhH — CNBC (@CNBC) July 23, 2020

Da's eerder dan Elon en Jeff:

China just launched a major Mars mission, Tianwen-1. It aims to become the nation's first successful landing on the red planet. It is China's first solo mission to Mars after a previous attempt with Russia failed several years ago. https://t.co/aCJE1LgV7K pic.twitter.com/svgEYstqkF — CNBC (@CNBC) July 24, 2020

Nog eentje, helaas:

Global #trade is showing only some signs of improvement#Japan exports -26.2% YoY, worse than expected#SouthKorea exports -12.8% YoY, worse than expected#India exports -12.4% YoY

Today #Thailand exports -23.2% YoY, worse than expected#Singapore and #Indonesia were positives. pic.twitter.com/VLHrKm991X — jeroen blokland (@jsblokland) July 24, 2020

Veel plezier en succes.