Slotcall: Unilever rally

De AEX (+0,7%) behoort vandaag tot het selectieve groepje winnaars. Er is één aandeel voor deze outperformance verantwoordelijk en dat is Unilever (+7,8%).

Het fonds kent een weging van 11,5% en zet de hoofdindex zelfstandig 0,9% hoger. Zonder Unilever was de AEX dus 0,2% in het rood gesloten. Deze forse koersstijging is het gevolg van uitstekende halfjaarcijfers. De omzet kwam uit op €13,3 miljard terwij de markt rekende op €12,6 miljard.

Zeker voor een defensief aandeel zoals Unilever is dit een enorme verrassing. Normaal wijken de resultaten van het concern nauwelijks af van de consensus. Met name de Home Care-divisie draait goed. Mensen blijven langer thuis en dan is er simpelweg meer behoefte aan schoonmaakmiddelen.

Onderaan de streep steeg de winst per aandeel in het tweede kwartaal met 9% naar €1,25. De goede cijfers zorgen ervoor dat beleggers zich geen zorgen hoeven te maken over het dividend. In september zal het bedrijf dus €0,41 ex-dividend gaan.

Jobless Claims

Op het macrofront was het redelijk rustig vandaag. Wel kwamen er de wekelijkse Jobless Claims langs. Die vielen eerlijk gezegd een beetje tegen. In totaal vroegen 1,4 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan, terwijl de markt rekende op 1,3 miljoen.

De beurs zagen we ook licht negatief reageren op dit nieuws. Toch hoeven de hoge Jobless Claims niet te betekenen dat het banenrapport over deze maand gaat tegenvallen. Dat bewezen de laatste twee banenrapporten wel. Miljoenen Amerikanen werden ontslagen, maar per saldo nam de werkgelegenheid in mei en juni toe. Simpelweg omdat er in winnende sectoren, zoals technologie en gezondheid, extra behoefte is aan arbeidskrachten.

Het drama Mountainshield

IEX-Premium heeft vandaag een interessant artikel uitgebracht over het veelbesproken beleggingsfonds Mountainshield (-59% sinds oprichting). De oprichter van het fonds is Selwyn Duijvestijn en hij heeft met een belegging in DGB Group een behoorlijkverlies geleden voor zijn participanten.

Mountainshield betaalde €3,50 voor een aandeel DGB (destijds VNC), terwijl de beurskoers op dat moment €1,29 was. Een behoorlijke premie dus. Dit ging via een ingewikkelde constructie die in het artikel uitvoerig wordt beschreven. Drie maanden geleden werd een significant gedeelte van de aandelen voor €0,44 per stuk verkocht.

Een groot verlies kan de beste overkomen, maar wat raar is dat diezelfde Selwyn Duijvestijn nu een positie in de Raad van Bestuur van DGB krijgt. Dat terwijl de torenhoge verliezen van Mountainshield grotendeels zijn veroorzaakt door deze belegging in DGB. Daar zullen de participanten van Mountainshield niet blij mee zijn.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven redelijk dicht bij huis. De uitschieter is de Italiaanse yield met een min van vier basispunten. Nog een paar van dit soort dagen en de rente staat onder de 1%. Tien jaar geleden had vrijwel iedereen dit voor onmogelijk gehouden.