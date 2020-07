Zo bekeken zijn aandelen recordgoedkoop

Ik neem aan dat RDS en ING hun dividend uitkering wel weer herstellen, zodra men meer grip krijgt op de situatie. Niet uitgekeerd dividend is ook niet weg, het blijft in het bedrijf, dus in feite bij de aandeelhouder. In dit geval verwacht ik dat tijd alle wonden heelt, maar hoelang het nog duurt voordat de aandeel waarde weer normaal is is de vraag. Eerst cijfers en die zullen op termijn RDS/ING naar boven schieten en fondsen met een K/W van 40 of zelfs 200 (lees ASML en Ayden) weer op aarde doen belanden. Ayden is helemaal riskant want er is concurrentie in aantocht, die het verdien model onder druk zet.