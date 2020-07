Zo bekeken zijn aandelen recordgoedkoop

Of u nu hoogtevrees hebt of niet, of er nu euforische en overdrijvingstoestanden op de beurs zijn of niet en recordhoge waarderingen of niet: er valt ook iets te zeggen voor dat de aandelenbeurs nog nooit zo goedkoop is geweest. Bijvoorbeeld als u dividend met yield vergelijkt.

Zeg het maar. Overigens is het dividendrendement van de AEX ook niet meer wat het was. Vooral Royal Flutch Shell en onze financials zijn hier debet aan.