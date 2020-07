Nabeurs: Microsoft en Tesla

(AJK) Hier is Tesla met vooral weer heel veel ambitie en gelukkig geen lijken uit de kast, of fratsen. Het wordt wel lastig om dit jaar die half miljoen auto's te halen, maar het bedrijf zigzagt aardig door de crisis? Anders de koers wel. Excusus voor de fout, gecorrigeerd is er een wpa van $2,18. Ik zag alleen die minus $0,50.

Hier CNBC met de eerste reactie:

Probeer het allemaal niet te veel te begijpen? U komt er niet uit.

Cijfers beter dan verwacht, maaar ook Microsoft kent tegenslagen en het wachten is nog even op de outlook. Koers beetje terug, niet echt aanleiding om er na al het gestijg nog een keer vol in te gaan. Ofzo.

Zijn er ook nog Nederlandse cijfers, niet aangekondigd. Aalberts aapreekt voor zich, natuurlijk mindere cijfers, maar het gaat wel beter en... het concern maakt dankbaar gebruik van de crisis om zijn strategie naar voren te halen.

het IJslande Marel is er ook nog: