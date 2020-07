Slotcall: Hard tegen hard

Koerts, het irriteert me dat jullie de msm lijn bewust of onbewust volgen. Die hele China vs VS relatie heeft niets met een brandje in Houston te maken maar alles met de VS verkiezingen en dat China beter met het virus weet om te gaan dan de VS. Zolang de EU erg weinig terug krijgt voor VS-loyaliteit dan kunnen we (Nl) beter niet voor ze bukken, of in ieder geval de situatie neutraal houden. Ook jullie Huawei berichtgeving, ook al is het msm copy paste heeft niets met beursinfo te maken.