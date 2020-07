Slotcall: Hard tegen hard

De AEX (-1,4%) is vandaag de zwakst presterende beurs van Europa. Het zijn de zwaargewichten Royal Dutch Shell (-4,6%) en Prosus (-4,2%) die de hoofdindex omlaag sleuren.

Wat niet mee helpt is de stijgende euro. De hoofdindex zit vol met multinationals die hun omzet behalen in buitenlandse valuta. Op het moment dat de euro fors in waarde stijgt, komen de winsten van bijvoorbeeld Unilever, Heineken, ASML en Royal Dutch Shell onder druk te staan.

Het wordt voor landen buiten de eurozone immers duurder om spulletjes uit Nederland te kopen. Corne heeft overigens een sterk argument waarom de euro zo oploopt. Hoe sterker de EU hoe sterker de euro is de gedachte.

De Euro wordt sterker versus de US dollar. Een belangrijke reden is dat Europa een stap richting een federaal Europa heeft gemaakt. Maar ook het renteverschil tussen bunds en Amerikaanse treasuries helpt mee. pic.twitter.com/4Ohpnpg1kI — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 22, 2020

Ruzie tussen VS en China

Wat het sentiment ook niet goed doet, is de verslechterende relatie tussen de VS en China. Gisteren spuwde de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, al vuur richting het adres van China en vandaag wordt het er niet beter op.

De VS heeft de Chinezen bevolen om het Chinese consulaat in Houston te sluiten. Naar aanleiding van dit bericht schijnen de Chinezen belangrijke documenten te hebben verbrand. China ziet het Amerikaanse bevel als een provocatie en kondigt stevige tegenmaatregelen aan.

Toch moeten we de koersdalingen op dit nieuws ook niet overdrijven. De Europese beurzen koersen amper 1% in het rood en Wall Street noteert zelfs marginaal in het groen. Beleggers lijken momenteel aan alles lak te hebben.

Firetrucks were seen outside the consulate and local media reported that documents had been burned in a courtyard at the building late on Tuesday https://t.co/ahXL7qSOJh pic.twitter.com/Xa7MGqQrJ7 — Reuters (@Reuters) July 22, 2020

Akzo Nobel

De cijfers van Akzo Nobel (-1,0%) worden door de markt lauwtjes ontvangen. Veel ruimte om te verrassen was er niet, omdat de verfgigant begin vorige week nog met een corona-update kwam. Die dag liep de koers met ruim 5% op. Het nodige optimisme was dus al ingeprijsd.

De omzet zakte afgelopen kwartaal met bijna 20% naar €2 miljard. De nettowinst halveerde zelfs naar €129 miljoen. De schuld kunnen we niet geven aan de gewone Nederlander, want particulieren grepen de lock-down massaal aan om het huis te verven. Dit kwam de omzet van de Decorative Paint-divisie ten goede.

De problemen zitten echter bij de zakelijke klanten. Het gure economische klimaat nodigt partijen binnen de auto-industrie niet bepaald uit om een flinke hoeveelheid verf in te slaan. Minder vraag naar auto's leidt immers tot een lagere autoproductie.

Vanwege alle onzekerheden rondom het coronavirus durft Akzo Nobel geen outlook af te geven. De IEX-Beleggersdesk gaat voor 2021 uit van een WPA van €3,90 wat leidt tot een K/W van ongeveer 22.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een duikvlucht. Vooral de Italiaanse overheid (-5 basispunten) zal vandaag blij zijn. De naderende transferunie zorgt ervoor dat het risico op Italiaans staatspapier afneemt.