Weer confrontatie VS-China

ABN Amro, ING en Royal Dutch Shell bijvoorbeeld openden vandaag met mooie plussen. Dat zijn nu stevige minnen. Waarom? Risk-off en dit speelt waarschijnlijk mee: het wordt er alweer niet vriendelijker op tussen VS en China. Zeker op langere termijn is dit waarschijnlijk belangrijker dan corona.

BREAKING: The U.S. government abruptly ordered China to close its consulate in Houston in an “unprecedented escalation,” the Chinese Foreign Ministry says https://t.co/kCb6WFTK85 pic.twitter.com/2aZz8dDoB3