BeursVandaag: Dollar windje

AkzoNobel meldde vorige week al dat de omzet in Q2 was gedaald en zegt nu dat de winst zowat is gehalveerd.

Het concern merkt wel al verbetering, maar het blijft nog wel even kwakkelen. Geen outlook ook. Wel hoopt het bedrijf te profiteren van lagere grondstofkosten.



Het belangrijkste nieuws misschien nu: de dollar zakte gisteren helemaal weg en er staat nu 1,154 op het bord. Ooit zeiden we dan dat dit niet goed is voor de AEX-winsten. Gespleten Wall Street ook, waar technologie buiten de boot viel. Het heet dat de brede markt steeg op hoop op meer overheidsstimuli.

Euro stands tall as economic recovery hopes drive bets on rebounding world demand and a falling U.S. dollar https://t.co/vDCH8DyMq0 via @TSWestbrook @eadilts pic.twitter.com/XLgCp1hlRN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2020

De Europese futures verwerken nog het dalende Wall Street van gisteren, maar het is met een nul voor de komma. Olie ligt niet goed, maar goud wel. Zilver nog meer. De Amerikaanse rente ligt vlak en de Duitse stijgt één basispunt. De puntjes voor vandaag: om 22:00 uur zijn er cijfers Microsoft en... Tesla!



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met aardig wat nieuws. Vopak geeft voor €500 miljoen aan obligaties uit, Texas Instruments deed +0,9% op Q2's en Snapchat -6,4%:

08:04 Kiadis kondigt nieuwe wetenschappelijke publicatie aan

07:42 Sterkste daling Nederlandse investeringen ooit gemeten in mei

07:41 Lagere winst AkzoNobel door coronacrisis

07:39 Vopak geeft obligaties in dollars en euro's uit

21 jul Texas Instruments komt met gunstige vooruitzichten

21 jul Groei gebruik Snapchat valt tegen

21 jul 'Ex-topman SBM Offshore bekent en ontloopt gevangenisstraf'

21 jul Wall Street sluit overwegend in de plus

21 jul Senaatscommissie stemt in met nieuwe Fed-bestuurders

21 jul 'Boeing 737 MAX mag op zijn vroegst in oktober weer lucht in'

21 jul 'DeGiro terecht beboet door toezichthouder AFM'

21 jul KLM hervat na vijf maanden passagiersvluchten naar China

21 jul Italiaanse justitie eist forse celstraffen in corruptiezaak Shell

21 jul Wall Street noteert overwegend hoger

21 jul Luchtvaart dringt aan op coronatests om weer op VS te vliegen

21 jul 'Philips peilt interesse in huishoudtak bij Chinese bedrijven'

21 jul Eerste veiling van 5G-frequenties levert 1,23 miljard euro op

21 jul Randstad wint bijna 9 procent aan beurswaarde

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €9,20 van €7,60 - Citigroup

ABN Amro: naar €9,50 van €8,40 - Jefferies

AkzoNobel: naar €90 van €85 (accumulate) - KBC

Randstad: naar €46 van €38 (accumulate) - KBC

Randstad: naar €50 van €44 - Morgan Stanley

Altice: naar overweight van neutral en naar €4,70 van €5,30 - JP Morgan

Altice: naar €4,20 van €4 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 AkzoNobel Q2-cijfers

09:00 Retail Estates notering ex-dividend

13:00 Biogen Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jun 4,5M

16:30 Olievoorraden -2,1M

22:00 Microsoft Q2-cijfers

22:00 Tesla Q2-cijfers

22:00 Gilead Q2-cijfers

22:00 Chipotle Mexican Grill Q2-cijfers

22:00 Core Laboratories Q2-cijfers

En dan nog even dit

Dit. Je kan stimuleren wat je wil, maar als mensen geen geld uitgeven... Volgens mij is onderbesteding ook een chronisch probleem, maar ik heb er niet voor doorgeleerd.

Consumenten hebben in mei 12,8 procent minder besteed dan in mei 2019. De krimp is minder dan in april, maar nog altijd de op een na grootste ooit gemeten https://t.co/MldfGjQqu9 pic.twitter.com/IZBTGuruQ2 — CBS (@statistiekcbs) July 22, 2020

Meer narigheid:

Ook Unilever:

An alliance of industry titans from various sectors that includes Microsoft, Nike, Starbucks and Unilever unveiled a plan called ‘Transform to Net Zero’ to help businesses globally achieve zero carbon emissions. Read more here: https://t.co/3k6Fis312W pic.twitter.com/8LOKkrPQ0x — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2020

+0,9% , de cijfers vielen in wat slecht tech-sentiment:

Texas Instruments sees strong quarter as work-from-home boosts chip demand https://t.co/8TdcdPrR1S pic.twitter.com/BSSLYoSRRt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2020

Bij deze:

Britain close to abandoning hope of Brexit trade deal - The Telegraph https://t.co/w1QKHrHlyI pic.twitter.com/WJBshlaMvs — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2020

Oh:

Microsoft’s LinkedIn professional network eliminated almost 1,000 jobs https://t.co/ZdWLdtQQ41 — Bloomberg (@business) July 22, 2020

Coca-Cola nog even met die slechte cijfers en gewaagde outlook?

Coca-Cola CEO James Quincey says that the company has not seen demand return to pre-pandemic levels, even in markets where the coronavirus is mostly under control. The company typically makes about half of its revenue from away-from-home sales. https://t.co/u9XYAmJHqX pic.twitter.com/ofLhAusNxS — CNBC (@CNBC) July 22, 2020

Moet u anno nu als bankier in Nederland binnen harken. Het land is ietwat te klein, gok ik:

Het heet dat dit de trigger is voor de stijging, of is het die dollar? Zilver ook op het hoogste punt sinds 2013:

For subscribers: Gold heading toward a new all-time high, says Citi. https://t.co/5XUTEjzLic Check out @CNBCPro for a free trial. — CNBC (@CNBC) July 22, 2020

Echt waar, een gold bug en niet zo'n kleintje ook!

Senate panel narrowly approves Trump's Fed nominee Shelton https://t.co/RHDuJzgg4P pic.twitter.com/uaCHl4GJvz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2020

Nog eentje dan:

The U.S. is in the middle of a recession, yet some are worried that the stock market may be rallying itself right into a bubble https://t.co/NERQgL8Y1t — Businessweek (@BW) July 21, 2020

Waar deze fraai bij past?

This Morgan Stanley chart basically says 'buy every risky asset'! pic.twitter.com/Y9u0GkskxN — jeroen blokland (@jsblokland) July 21, 2020

