Slotcall: Buy the rumours sell the facts?

De AEX (+0,4%) heeft de openingswinst deels prijs moeten geven. Het optimisme over de EU-deal met betrekking tot het Europese steunfonds ebte aan het einde van de handel wat weg.

Het lijkt erop dat Mike Pompeo, de Amerikaanse Minister van Buitenlandse zaken, het heeft gedaan. Rond 16.20 uur sprak hij namelijk dreigende taal uit richting China. Zo noemt hij de Communistische partij een absolute bedreiging voor de Westerse wereld. Daarnaast zou ieder land volgens Pompeo moeten terugvechten tegen de de Communistische partij.

Buy the rumours and sell the facts?

Er zou ook nog een andere reden voor het zwakke slot kunnen zijn, namelijk buy the rumours and sell the facts. Het is een fenomeen dat we in het verleden wel vaker hebben gezien. In de aanloop naar een belangrijk event lopen de koersen licht op, dan zijn er geruchten over een deal, waarna de koersen nog harder oplopen. Vervolgens komt het goede nieuws naar buiten en komt er nog een spike omhoog.

Daarna komen de winstnemers in de markt, want deze handelaren hadden al ingespeeld op het goede nieuws. Dan verslechtert het sentiment en ineens wordt de daling ingezet. Soms willen de markten op zo'n dag nog in het rood sluiten, maar dat blijft ons bespaard.

Het zou mij niet verbazen als de ingezette lijn morgen wordt doorgezet. Als ik dus een gokje moet wagen dan zou ik voor morgen inzetten op rood. Maar goed, ik ben geen daghandelaar dus ik kan het ook zomaar mis hebben.

Randstad +8,9%

Daar waar de brede markt in de loop van de dag een stap terug deed, liep Randstad (+8,9%) alleen maar verder op. De omzetdaling van 26% op jaarbasis werd door beleggers met gejuich ontvangen, want analisten gingen uit van een min van 33%. Dat is nogal een verschil.

De Fransen deden er nog alles aan om de boel te verstieren, maar doordat de krimp in Noord-Amerika meeviel, is het ze niet gelukt. Dit soort cijfers nodigen trouwens niet uit om te gaan ondernemen in Frankrijk, maar dat terzijde.

Onderaan de streep werd er in het tweede kwartaal een verlies geleden van €57 miljoen. Dit werd veroorzaakt door extra afschrijvingen op de goodwill. Deze afschrijving is een zogenoemde non-cash item en daardoor hield de vrije kasstroom goed stand.

Vooral dat laatste is iets waar analisten vaak naar kijken. Een bekende beleggerswijsheid luidt als volgt: "profit is an opinion and cash is a fact". Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Wereldhave

Normaal gesproken zijn de cijfers van Wereldhave (+6,9%) bijna een garantie op een fikse koersdaling, maar niet vandaag. De belangrijkste trigger lijkt de outlook voor 2020 te zijn. Allereerst is het een meevaller dat het management überhaupt een voorspelling durft te doen.

Het bedrijf gaat dit jaar uit van een EPRA-winst van zo'n €1,80 per aandeel. Bij een koers van €8 hoeven beleggers dus slechts 4,4 de EPRA-winst te betalen. Dit is op het eerste oog bijzonder laag, maar dat heeft natuurlijk zijn reden.

Wereldhave heeft een rijke historie van afwaarderingen van het winkelvastgoed en door de coronacrisis is het bedrijf ook dit jaar aan de beurt. De intrinsieke waarde bedraagt nu €32,49 per aandeel. Dat is precies vier keer de huidige koers.

De markt gaat er dus vanuit dat er in de toekomst nog flink afgeschreven gaat worden. Hierdoor stijgt de schuldgraad en zal Wereldhave extra moeten aflossen. Dit gaat ten koste van het dividend. Maar goed, de enorme discount op het aandeel kan ook gezien worden als een kans, aangezien de nodige ellende al in de koers van het aandeel zit verwerkt.

Of de IEX-Beleggersdesk inderdaad kansen ziet, leest u in het onderstaande artikel.

Wereldhave durft outlook af te geven #Wereldhave https://t.co/mgxBvQ9ssF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 21, 2020

Rentes

De rentemarkt ging er al vanuit dat er een EU-deal zou komen. De rentes blijven vandaag immers dicht bij huis.