Taxaties per direct afschaffen

Is deze discussie niet van alle tijden? Het probleem is dat 1 object voor iedereen een andere waarde heeft. Ik vind een huis met zonnige tuin meer waard terwijl een ander juist schaduw wilt hebben. Ik vind jaren 30 teveel kosten met zich meebrengen en minder waard terwijl een ander het charmant vindt en juist meer waard. Etc. etc.



In je voorbeeld met de 3 huizen in dezelfde straat is het huis elke keer verkocht dus blijkbaar vond iemand de waarde een juiste afspiegeling van zijn/haar perceptie. En als je taxeert op basis van referenties stijgt de prijs op deze manier hard.



Het NWWI is inderdaad een wassen neus en kan geen enkele vuist maken. Bij commerciële taxatierapporten (verhuurd / bedrijfsmatig OG) vind ik de onderbouwingen middels aanvangsrendementen en discount cashflow berekeningen een stuk beter.



Hoe gaan hypotheekadviseurs hier eigenlijk mee om? Je weet misschien dat de waarde niet klopt (veel te hoog is), neem je dit mee in je adviesrapport? Geef je aan dat je het een onverstandige koop vindt, het risico op restschuld extreem hoog? Wat is iets waard blijft een leuke maar moeilijke vraag!



Ander vreemd punt: Bij nieuwbouw gaan financiers gewoon uit van koop-aanneem + al het meerwerk als waarde. Geen taxatie nodig. Gezien de huidige nieuwbouwprijzen kun je hier ook wel vraagtekens bij zetten.