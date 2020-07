Die andere Damrak-tech nog, CM.com

En zo volgen intussen alweer drie huizen onze nog relatief nieuwe technologie-aanwinst CM.com. Laat ik eens een stukje over deze nieuweling maken. Door alle toestanden heb ik dat nog niet gedaan. Nico had wel al in januari een enorm portret gemaakt.

21 Jul - 01:28:16 [RTRS] - CM.COM NV CMCOM.AS : JEFFERIES INITIATES WITH HOLD RATING AND 18 EUR PRICE TARGET

Met een beurswaarde nu van €423 miljoen is CM.com een meer dan serieus lokaaltje. Op papier kan dit zelfs genoeg zijn voor een AMX-notering. Daarvoor is echter ook dagelijks volume voor nodig en dat is ook weer mede afhankelijk van de hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen. Dat is de bekende free float.

Daar zit het probleem van CM.com. Er is bijna geen free float. Formeel is die 26%, maar als u al die grootaandeelhouders ziet weet u genoeg. Die beleggen doorgaans en handelen niet zo snel in het aandeel.



Dit heeft natuurlijk ook alles te maken met de achterdeurbeursgang van CM.com. De originele ging vorig jaar in oktober niet door, maar Niek Hoek schoof het bedrijf in zijn al genoteerde Dutch Star Companies One (met de fameuze discoticker DSCO) en een paar van zijn vriendjes investeerden mee.

De koers maakte in die tijd rare zwiepers. Uiteindelijk debuteerde CM.com formeel op 21 februari op €20,80. En toen was er iets met corona en... Kijk verder maar wat voor rit het aandeel maakte. Het lijkt wel een echte tech :-) De omzetten vallen mij mee, maar u ziet dat de handel ook heel dun kan zijn.

De koers lijkt zich nu na al die Sturm & Drang een beetje gesetteld te hebben?



Verder is het op termijn hoge (omzet) groei (tegen 30%), maar wel verlies per aandeel. Wat voor waardering hoort daar anno nu bij? Zo is het al met al best een lastig fonds en dat is jammer voor een tech, waar we er niet te veel van hebben in Amsterdam, juist in deze tijd en juist op deze beurs.