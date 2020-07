Slotcall: Mooie draai

De AEX (+0,9%) maakt een mooie draai na de bekendmaking van positieve testresultaten van een potentieel coronavaccin. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet zou het middel een sterke immuunreactie veroorzaken tegen het virus.

Het is pas de eerste fase van de menselijke proef, maar het zou zomaar kunnen dat de Nederlandse overheid een goede investering heeft gedaan. Dit is namelijk het middel dat door de Oxford Universiteit is ontwikkeld en hierop heeft Nederland zich met diverse andere Europese landen ingekocht.

Tot nu toe heeft het vaccin nog niet geleid tot ernstige bijwerkingen. Het bleef bij spierpijn, rillingen en koorts, maar dan hebben we het wel gehad. Professor Adrian Hill, directeur van het Jenner Instituut van de Oxford Universiteit, houdt echter nog een slag om de arm en zegt dat succes nog niet is gegarandeerd.

Hij weet als geen ander dat er bij vaccins in de eerste testfase nog van alles mis kan gaan. De goede testresultaten betekenen bijna voor iedereen goed nieuws behalve dan de aandeelhouders van Moderna. Dit aandeel staat mede door een downgrade van JPMorgan Cazenove 10% lager.

Oxford University's coronavirus vaccine shows positive immune response in an early trial https://t.co/GY9hSS1MTw — CNBC (@CNBC) July 20, 2020

Dit is dan weer vreemd. Hopelijk heb ik zojuist geen fake news zitten oplepelen:)

Veelbelovende onderzoeksresultaten #AstraZeneca en Universiteit Oxford (joehoe Cambridge, waar zit je?) dus mbt #corona. En dan doet Astra dus dit tegen een stijgende markt in. Iemand? #AEX https://t.co/BPiwtou7xT pic.twitter.com/zDpyVmPQjY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 20, 2020

Nog geen EU-deal

Er is nog geen witte rook vanuit Brussel gekomen. De 27 regeringsleiders hebben er al een paar lange nachten op zitten, maar een akkoord zit er nog niet in. Het hete hangijzer is het herstelfonds van €750 miljard. Nederland wil strenge voorwaarden aan de leningen en subsidies uit het fonds, maar dat willen de Zuidelijke eurolanden absoluut niet.

Er zijn geruchten dat er vanavond alsnog een deal komt, maar dat is nog allerminst zeker. De markten zijn hoopvol, want de Italiaanse tienjaarsrente maakt sinds 11.20 uur een behoorlijke duikvlucht. Hetzelfde geldt voor de Spaanse en Griekse yield. Wellicht is dit de trigger voor hogere koersen op het Damrak.

Arrivals at the #Special #EUCO taking place on 20 July 2020, in Brusselshttps://t.co/zzw3YlFAzg — EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) July 20, 2020

Philips

De grote winnaar binnen de AEX is vandaag Philips (+5,3%). Het bedrijf weert zich kranig al kreeg de consumentendivisie in het tweede kwartaal een behoorlijke klap te verwerken. In tijden van crisis zijn mensen over het algemeen terughoudend om dure elektrische tandenborstels te kopen.

De omzet van de zogenaamde Personal Care divisie daalde met 19%. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de Connected Care divisie waaronder bijvoorbeeld beademingsaparatuur valt.

Daar is momenteel wel behoefte aan. Al met al daalde de groepsomzet 6%. Toch steeg de winst met 17% en blijft de outlook gehandhaafd. Vooral dat laatste wordt door de markt gewaardeerd.

De IEX Beleggersdesk gaat voor dit jaar uit van een WPA van €2,05 wat leidt tot een K/W van 22.

Rentes

De tienjaarsrentes van de Zuidelijke eurolanden knallen omlaag. Beleggers lijken dus te rekenen op witte rook vanavond.