BeursVandaag: Moeizaam

Philips verslaat de verwachtingen en denkt in H2 weer te groeien. De coronagerelateerde business deed het goed in Q2, de rest minder. Uitstel van orders.

Zoals we zijn gewend, staat er weer geen woord te veel in het persbericht van HAL. Laatste regel. EssilorLuxottica mort over hoe overnameprooi GrandVision over corona rapporteert, vandaar. Ik gok dat het concern à la Blackstone bij NIBC de prijs omlaag wil, want verkeerde timing, maar wie ben ik.

Wie weet, er is nog een dagje aan de EU top vastgeknoopt. Er zou vooruitgang zijn. Geen beweging in de euro, als dat er al komt. Geen idee eigenlijk.

Nog geen akkoord bij EU-top over herstelfonds, gesprekken maandag verder: https://t.co/yOZR11Aeu0 — NU.nl (@NUnl) July 20, 2020

Over naar de bréééde markt, de opening kan nog alle kanten uit, maar de koersen blijven dicht bij huis. Corona blijft maar de headlines domineren en overal is twijfel over het economische herstel. Japanse exportcijfers vallen zwaar tegen, -26,2% in juni. De dollar neigt wat lager, olie staat lager, maar zie Shanghai weer gaan.

De Amerikaanse rente daalt en de Duitse rentes stijgt een basispunt. Ligt het aan mij en misschien is het heel dom, hoor. Sinds dit voorjaar de kolder echter op Robinhood los ging, beweegt bitcoin amper meer. Zou er verband zijn? Ik bedoel: gokt die hele gemeente nu met Tesla et cetera?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

ASML: naar €325 van €310 - Deutsche Bank

Unilever: naar €43 van €44 - HSBC

De agenda spreekt voor zich met de eerste oliewaarde en een uitznder, morgen is Randstad.

08:00 Philips Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI jun +0,2% MoM

13:00 Halliburton Q2-cijfers

13:00 Manpower Q2-cijfers

22:00 IBM Q2-cijfers

En dan nog even dit

Ondernemen wordt steeds politieker?

Ik bedoel maar:

'Pas als er extern toezicht komt op Facebook, gaat Unilever weer adverteren.'



Chief digital & marketing officer Conny Braams vertelt waarom ze besloot dat Unilever in de VS voorlopig geen advertenties meer plaatst op Facebook, Instagram en Twitter: https://t.co/FgbUtDt5ST pic.twitter.com/qiq7wqWo1P — FD Nieuws (@FD_Nieuws) July 19, 2020

Nog een:

Facebook’s biggest advertiser, Disney, reportedly slashes ad spending https://t.co/F2V4bz5gjW — MarketWatch (@MarketWatch) July 19, 2020

Overdrijven we niet een beetje?

The global frenzy for electric vehicles that has seen Tesla’s stock surge threefold is now juicing the shares of a South Korean supplier that has become the world’s biggest maker of electric vehicle batteries https://t.co/Y2v5m7VnGQ — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2020

Hier eentje. Nooit van gehoord:

Chinese Tesla rival Xpeng Motors raises $500 million as it begins deliveries of new sedan https://t.co/lpJfwVn35w — CNBC (@CNBC) July 20, 2020

Da's vrij snel:

BlackRock shifts money from China after break-neck stocks rally https://t.co/kII5USr08l — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2020

Dit. De VS is geen leuk land als u zonder geld zit...

Policy makers in the U.S. will resume contentious talks this week on another round of stimulus that could prove critical to the still-fragile recovery of the world’s largest economy https://t.co/cDHq0RbjQE (THREAD) pic.twitter.com/tJpGw42nKB — Bloomberg Economics (@economics) July 19, 2020

Leuke!

Warren Buffett is ‘willing to look like an idiot in the short term,’ according to ‘Wall Street’s biggest influencer’ https://t.co/MBpB4X1HMs — MarketWatch (@MarketWatch) July 20, 2020

Geen technologie, Europa schept geen waarde meer.

Good morning from #Italy, a stock market developing country. Although Italy is still the 8th largest econ in the world, all Italian shares combined are worth just $602bn. That's less than the mkt cap of Facebook ($690bn), and only about a third of Apple's mkt cap of $1.7tn. pic.twitter.com/P42jpdWg20 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 20, 2020

Tot slot nog deze. Dit is helaas ook een golf...

To keep in mind! US bankruptcies are spiking, initial jobless claims are transforming into permanent job losses and second waves are likely if not a given. Chart via @trevornoren pic.twitter.com/sVmhX44XpU — jeroen blokland (@jsblokland) July 19, 2020

