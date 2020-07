TA: Stagnatie

Technisch stagneren wereldwijde aandelenbeurzen synchroon met elkaar, met horizontaal koersverloop.

Er is maandagochtend, aan de start van een nieuwe beursweek, nog geen akkoord over een gezamenlijk Europees herstelplan. De stroeve gesprekken over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro zijn opgeschort tot maandagmiddag. Ingewijden verwachten een compromisachtig besluit, waarin Nederland slechts deels zijn zin krijgt.

Onzekerheden stapelen zich op

Van premier Mark Rutte, die als Nederlandse regeringsleider het blok van 'zuinige landen' aanvoert lijken niet al zijn eisen haalbaar. Voor de financiële markten is dit geen goed nieuws. De onzekerheid duurt voort en daar houden beleggers niet van.



Daarnaast stapelen aan de zijlijn ook andere 'onzekerheden' zich op:

De nieuwe recordcijfers aan coronabesmettingen in de VS

Steeds meer landen in Europa starten nieuwe coronamaatregelen, waarmee eerdere versoepelingen ongedaan gemaakt worden

Ook in de VS worden in steeds meer staten en grote steden de coronamaatregelen verscherpt

Daar staan een paar pluspuntjes tegenover:

Beleggers in de VS rekenen op nieuwe stimuleringsmaatregelen van de overheid

Verder rekent het IMF voor de VS op een krimp van 6,6 procent, wat minder is dan de neergang van 8 procent die eerder was verwacht

Stagnerende koerspatronen

Kortom, beleggers hebben het lastig om in te schatten waar het met de koersen heen kan gaan. De vlakke plaatjes van de afgelopen weken getuigen daarvan.

Voor de technisch analist zijn de grafieken leidend. Die verdisconteren alle bovenstaande, soms tegenstrijdige, omgevingsfactoren. En zonder uitzondering, zien we overal in de wereld stagnerende, dus onbesliste, koerspatronen. Zowel op de beursplaatjes van Europa, Azië, Australië en de VS is het koersverloop vooral zijwaarts, consoliderend dus onbeslist.

Ook het feit dat alle aandelenmarkten volledig synchroon met elkaar bewegen, geeft aan dat beleggers de adem inhouden. Er vindt geen kapitaaloverheveling van de ene regio naar de andere plaats, dus geen rotatie. Iedereen houdt het geld op zak, daar staat wel tegenover dat aandelen ook niet massaal worden gedumpt. Kortom, pas op de plaats.



Daarom laat ik vandaag 4 regio's zien die zonder uitzondering een vlak verloop laten zien: Europa, Azië, Australië en de VS. Maar ik begin met de AEX.

Nederlandse beurs stabiliseert binnen het stijgende trendkanaal

De AEX-index consolideert binnen de opwaartse trend. Toppen en bodems blijven in elkaar overlopen, wat aangeeft dat beleggers de weg even kwijt zijn. De laatste topjes suggereren dat er tussen 573,46 (high van 5 juni) 582,43 (high van 15 juli) steeds wat aanbod in de markt komt.

Heel erg schadelijk is dit nog niet. Maar het geeft wel te denken dat er dus lichte verkoopdruk boven de markt hangt. Echter pas onder steun 549,88 (bodem van 25 juni) loopt het technische plaatje schade op. Conclusie: Technisch verliest de AEX-index iets aan kracht, maar de schade is vooralsnog beperkt.





Europese beursgemiddelde laat wat hapering zien

De Euro Stoxx 50 index maakt al een paar weken pas op de plaats. Pas met een doorbraak en slotstand boven de koerspiek van begin juni rond 3.399,71 kan de oude stijgende trend worden hervat. De volgende horde daarna ligt rond de top van februari op 3.867,28.



Japan stagneert

De Nikkei 225 index weerspeigelt het zelfde neutrale patroon als de beurzen elders. De Japanse beurs beweegt al wekenlang onder de top en weerstand 23.185,85, van 9 juni. Voor een volgende verbetering is een doorbraak hierboven noodzakelijk.

Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen. Het volgende ijkpunt ligt op de toppen van begin 2020 rond 24.115,95.







De S&P 500 index stabiliseert onder de weerstand 3.233,10

De S&P 500 index maakt pas op de plaats. Net als op alle andere aandelenmarkten ontbreekt het momenteel aan overtuiging. Van belang is dat de S&P index zich weet te handhaven boven steun 2.938,39 (bodem van 15 juni). De hogere bodems sinds februari wijzen nog wel op een opwaartse onderliggend trendbeeld.

Enkel na een uitbraak boven de top van 12 juni rond 3.233,10 wordt de opmars voortgezet. Daarna wordt het all time high rond 3.393,97 het volgende opwaartse koersdoel.





All Ordinaries-index beweegt neutraal

Net als alle andere aandelenbeurzen consolideert ook de ASX index in Sydney. Nog wel binnen de stijgende trend, maar het ontbreekt momenteel aan kracht. Voor een hervatting van de stijgende trend dient de All Ordinaries-index boven de laatste top op 6.314,60 (gevormd op 9 juni) zien te breken.

Het volgende opwaartse koersdoel ligt daarna rond de toppen van begin van dit jaar op 7289,70.