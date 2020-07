Slot: Geen shortersmarkt

Het goede nieuws kunnen we deze week aardig afstrepen tegen het slechte nieuws. Het is daarom niet zo gek dat de AEX (+0,7%) redelijk dicht bij huis blijft. Toch blijven we ver achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De belangrijkste oorzaak is de tegenvallende kwartaalupdate van ASML (-4,5%). Vorige week profiteerde de chipgigant nog van koersdoelverhogingen van bankanalisten. De verwachtingen voor het tweede kwartaal waren daarom hoog gespannen.

Achteraf misschien wel te hoog gespannen. Zowel de omzet (€3,7 miljard vs €3,3 miljard verwacht) als winstgevendheid viel tegen, en dat uitgerekend op het moment dat ASML op een all time high koerst. Dit leidde tot de nodige winstnemingen.

Een verlies van 4,5% valt mee, maar met een indexgewicht van 15,4% is het aandeel wel verantwoordelijk voor een daling van 0,7% van de AEX. Anders was de hoofdindex deze week dus 1,4% hoger gesloten. De winstwaarschuwing van Heineken (-1,3%) helpt ook niet mee, al is de schade te overzien.

Optimisme houdt aan

De belangrijkste reden waarom het goede sentiment intact blijft, zijn de positieve testresultaten van Moderna. Het coronavaccin leidde bij alle 45 proefpersonen tot een robuuste immuunreactie. Daarnaast zijn deze mensen ook allemaal heel gebleven dus dat is een goed teken.

Echter, een testgroep van 45 is veel te klein om grote uitspraken te doen over de veiligheid en werking van het middel. Daarom is het nog veel te vroeg om ervan uit te gaan dat het middel ook goedgekeurd wordt.

Moderna stock surges after releasing promising coronavirus vaccine trial data https://t.co/B0yKB9wxUn — CNBC (@CNBC) July 15, 2020

Nieuw coronarecord in VS

Vooral de VS snakt naar een veilig goedwerkend coronamiddel, want gisteren werd er wederom een recordaantal coronabesmettingen op het bord gezet. Maar liefst 77.200 werden positief getest op corona en in vrijwel alle staten is sprake van een toename van het aantal coronagevallen.

U.S. reports 77,200 new coronavirus cases, shattering one-day record https://t.co/xwenRbuM44 — CNBC (@CNBC) July 17, 2020

Net als beleggers blijft de Amerikaanse President Donald Trump er ogenschijnlijk rustig onder. Hij zegt dat de stijging volledig wordt veroorzaakt door het hoge aantal tests. Hij zegt er het volgende over:

"Think of this, if we didn’t do testing, instead of testing over 40 million people, if we did half the testing we would have half the cases,” the president said Tuesday evening. “If we did another, you cut that in half, we would have, yet again, half of that. But the headlines are always testing "

Het moet gek lopen wil deze quote niet leiden tot een verhitte discussie onder Amerikanen. Zeker omdat zijn Medisch adviseur Anthony Fauci precies het tegenovergestelde beweert. Hij zegt namelijk dat de VS niet meer in control is. Tja, beleggers lijken zich er niet druk om te maken.

Hetzelfde beeld zagen we eind februari en toen ging het binnen de kortste keren alsnog mis. De relatieve rust op de beurs kan dus van het een op het andere moment zomaar voorbij zijn. Het probleem is alleen dat het praktisch onmogelijk is om zo'n moment goed te timen.

Stimulerende centrale banken

De moeilijkheid zit hem nu in het feit dat centrale banken blijven stimuleren. Dat onderstreepte ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag nog een keer. Hoe aanlokkelijk de optisch hoge koersen ook zijn, shorten is en blijft een gewaagd spelletje.

Het mooiste voorbeeld om dit aan te tonen is de dotcombubbel. Internetaandelen verbrandden geld als water en waren peperduur. Toch gingen de koersen dag in dag uit steeds verder omhoog. Een ander voorbeeld is Tesla. Op $350 vond vrijwel iedereen het aandeel bizar hoog geprijsd, maar nu staat er $1.500. Als shorter moet je dan wel heel sterk in je schoenen staan om de stukken niet terug te kopen.

Daarnaast moeten shorters ook over een aardige bankrekening beschikken, want het valt niet uit te sluiten dat er de nodige shorters een belletje van hun bank of broker hebben gehad. Dan is het terugkopen of geld bijstorten. Er is niets zo erg om verplicht iets te moeten terugkopen wat noteert tegen bubbelprijzen.

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag beperkt. De Britse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt twee basispunten naar 0,16%, maar dan hebben we het wel gehad.