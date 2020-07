BeursVandaag: Spannende tech

Double digits bij Beter Bed, dat via online (net op tijd geschakeld dus) goed lijkt geprofiteerd te hebben van de coronacrisis.

Let wel, want ook bij Beter Bed gingen de winkels dicht. Positief denk ik, het bedrijf lijkt in-control en kan blijkbaar snel schakelen. Beter Bed kan of durft alleen geen outlook af te geven.

Dit is ook alles aan het Damrak. Internationaal is er ook geen wereldschokkend nieuws en de markten blijven dicht bij huis. Wel was er gisteravond nog een shock. Netflix deed -9,1% op tegenvallende cijfers en vooral slechte outlook. Het bedrijf verwacht beduidend minder groei. PPG deed +3,2% op haar Q2's.

Zeker Netflix maakt het technolgiecijferseizoen wel spannend na die enorme rally. Zijn de bedrijven in staat aan de torenhoge verwachtingen te voldoen? Chippers als Samsung, TSMC en ASML deden dat al wel in meer of mindere mate - dat marktsegment zit blijkbaar wel goed - maar nu de rest. Volgende week dus.

U mag nu ook kauwen op de cijfers van Daimler, dat gisteravond om 21:15 uur (?!) met verlies kwam. Rare gewoonte dat uitgerekend die pünktliche Duitsers zo met tijdstippen goochelen met hun cijfers. Ik kan me ook nog een keertje Volkswagen herinneren op vrijdagmiddag 16:30 uur ofzo. Hoe verzin je het.

Over naar de actuele koersen, er zijn alleen nullen voor de komma. Nog niet al te vaak gezien dit jaar. Bescheiden herstel na bescheiden verlies, dan maar. Hoewel, wat is bescheiden? In 2017 en 2018 kwam de beurs wekenlang niet verder dan hooguit 0,1% per dag - al dan niet in z'n voor- of achteruit. Ja, zo kan het ook.

De deze dagen zo wild bewegende dollar doet het nu onder 1,14, de Amerikaanse rente ligt vlak en de Duitse loopt één basispunt op. De AEX heeft 582,43 als topje staan, maar er moet Echt Iets Gebeuren wil die normaal gesproken in zicht komen vandaag. Dat moet dan de EU zijn en dat steunplan? Vandaag moet het.

Quote op Bloomberg:

In early remarks from EU leaders, Dutch PM Rutte assigns a less than 50% chance of a deal being agreed by Sunday.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:29 Beter Bed voert resultaten op in crisistijd

16 jul Coronacrisis drukt op resultaten verfmaker PPG

16 jul Flink kwartaalverlies voor moederbedrijf Mercedes-Benz

16 jul Periode van sterke groei bij Netflix al weer achter de rug

16 jul Wall Street eindigt handelsdag in mineur

16 jul Brand bij Amerikaanse hoogoven ArcelorMittal

16 jul 'Vrijdag besluit eBay rond koper advertentietak'

16 jul Heineken verliest op beurs na winstalarm

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €75 van €72 - Morgan Stanley

Heineken: naar €82 van €83 - HSBC

Heineken: naar equalweight van overweight - Barclays

TomTom: naar €8,50 van €9 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en ik ben vooral benieuwd hoeveel dollartjes BlackRock onder beheer heeft na een ietwat onstuimig Q2.

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 VK detailhandelsverkopen jun

11:00 EU inflatie CPI jun +0,3% MoM

12:00 BlackRock Q2-cijfers

14:00 VS bouwvergunningen jun 1,26M

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 80,0

En dan nog even dit

Netflix dus:

Netflix shares tumbled more than 10 percent in after-hours trading after the company forecast weaker subscriber growth for the third quarter https://t.co/IC1oKcHJ3o pic.twitter.com/V3g2SAsEA8 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2020

+0,4% in Australië, maar ik weet niet of de de cijfers daar voor- of nabeurs waren:

Rio Tinto posts strong second quarter iron ore shipments, sees China demand recovery https://t.co/mVotBxt7pT pic.twitter.com/k6AYk8n1w4 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2020

Intussen in Wolfsburg, green shoots bij VW:

VW expects second-half vehicle sales in China to approach the year-earlier level, with demand coming for Porsche and Audi brands https://t.co/OJLJIBFiSj — Bloomberg (@business) July 17, 2020

Iemand enig idee hoe het werkt bij Chinese banken?

China's banks brace for more bad loans as coronavirus-hit economy slows https://t.co/x6fvVNWNsI — CNBC (@CNBC) July 17, 2020

Daar gaat ie:

Fed kicks off Main Street lending, balance sheet tops $7 trillion https://t.co/scRHObeByv pic.twitter.com/HwKHDuvzP0 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2020

Daar wel:

Tesla kept gaining users in China last month, with registrations of its electric vehicles jumping to a record https://t.co/Wvcvzp3rCA — Bloomberg (@business) July 17, 2020

Hoeveel? Spreiden, Mr. Buffett :-)

Berkshire Hathaway’s Apple stake — which is now 40% of its equity portfolio — is up a whopping $40 billion since the bottom in March. https://t.co/fHAoqheDUe — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Handelaren vertellen ook spookverhalen:

Bitcoin scams on Twitter are nothing new—and they work https://t.co/o4avqgkFZP by @readDanwrite pic.twitter.com/Bjm6ZTKGBk — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 17, 2020

Héhé! Ja, want EU en tech, ongelooflijk dat dit geen issue is dat ons continent het nakijken heeft bij VS en China. Ook in ons land menen we belangrijker zaken aan ons hoofd te hebben. Berouwen we eens?

Meet Gaia X — Europe's answer to the power of U.S. and Chinese cloud giants https://t.co/9FqHjVPngd — CNBC (@CNBC) July 17, 2020

Dit kan echt niet, nee:

Twitter said hackers accessed its internal systems to hijack some of the platform’s top voices and used them to solicit digital currency. The hacking spree is drawing urgent questions about the platform's security. More here: https://t.co/Q5KbXdJjm5 pic.twitter.com/ruihOsEqHP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2020

Nog eentje:

EU antitrust regulators have launched a probe into internet voice assistants such as Alexa and Siri to make sure market players did not use their control of such data to hurt competition or thwart rivals. Read more https://t.co/7OnZkC0olC pic.twitter.com/zr00XrgiMY — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2020

Onbevattelijk:

Pandemic-driven recessionary conditions pushed global debt-to-GDP to a new record of 331% of GDP ($258tn) in Q1, up from 320% in Q4 2019, IIF reports. Debt in developed markets reached 392% of GDP (vs 380% in 2019). EM debt surged to over 230% of GDP in Q1 2020 (vs 220% in 2019). pic.twitter.com/NuoCTV9kX1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 16, 2020

:-)

Veel plezier en succes.