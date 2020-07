TA: Verslavend beleggen

Geen vakantie dit jaar? Met cannabis, crypto's en games komt u de zomer wel door. Virtueel dan, want deze verslavende thema's kunt u heel eenvoudig met trackers en ETF's volgen.

Op de Tostrams-site volgen wij al jaren een keur aan onderwerpen. Wil u beleggen in schoon water, robots, gezondheidszorg of chemiebedrijven? Zoekt u beleggingen in China, goudmijnaandelen, windenergie of alleen elektrische auto's, of wenst u short te gaan op de Parijse beurs? Het maakt niet uit wat u zoekt, bij Tostrams volgen wij wel een tracker hierop.

Met cannabis, crypto's en games volgen wij sinds kort 3 nieuwe sectoren. De ETF-industrie ziet wel brood in deze thema's. Sinds kort volgt Tostrams dus drie trackers die beleggen in bedrijven die op deze terreinen actief zijn. Vandaag bespreek ik die.

Waarom in trackers beleggen?

De Engelstalige afkorting van ETF staat voor Exchange Traded Fund; de populaire naam is tracker. Een tracker of een ETF is voor beleggers ontworpen om exact een index te volgen. Het voordeel van trackers is tweeledig.

Ten eerste kunt u hiermee alle aandelen van één beurs of één groep aandelen (bv een sector) voor 100% volgen. Dus met een tracker zou u bijvoorbeeld exact de AEX kunnen volgen. Maar ook een thema of sector. De keuze uit thema's en sectoren is enorm.

Het tweede voordeel wordt gevormd door de extreem lage kosten. Dit is het directe gevolg van het eerste voordeel: de enige taak van de beheerders is om de betreffende index exact te volgen. Niets meer en niets minder.

De lage beheerskosten komen direct tot uitdrukking in de lage beleggingskosten. Trackers bieden de mogelijkheid aan beleggers om tegen bijzonder lage kosten de index, sector of het thema van hun keuze te volgen.

ETF VanEck Vectors Video Gaming & eSports UCITS

(IE00BYWQWR46)

De Video Gaming- & eSports-ETF valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 27,50 (bodem van 29 juni). Weerstand ligt rond 33 (berekend koersdoel).

De relatieve sterktelijn is opwaarts gericht, wat een betere prestatie van ETF VanEck Vectors Video Gaming & eSports UCITS ten opzichte van de brede markt signaleert.

Deze tracker belegt o.a in Tencent, NVIDIA, Nintendo, Advanced Micro Devices en Activision Blizzard.

ETF Invesco Elwood Global Blockchain UCITS

(IE00BGBN6P67)

ETF Invesco Elwood Global Blockchain UCITS heeft met de doorbraak boven de laatste koerstop de stijgende trend weten te hervatten. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond weerstand 54,00 (berekend koersdoel).

Zolang ETF Invesco Elwood Global Blockchain UCITS hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op 42,35 (bodem van 15 juni). De relatieve sterktelijn stijgt, wat aangeeft dat de ETF beter presteert dan de brede markt.

Deze tracker belegt o.a in Verstock.com, Kakao, Global Unichip , Taiwan Semiconductor en Square.

ETF Medical Cannabis and Wellness UCITS

(DE000A2PPQ08)

ETF Medical Cannabis and Wellness UCITS geeft wat zwakte aan nu de opwaartse trend is gebroken. De ETF weet geen hogere toppen en bodems meer te vormen.

We verwachten een consolidatie boven steun 6,20 (bodem van 14 mei). Weerstand ligt er rond 7,79 (top van 9 juni). Houd de vinger aan de pols. De relatieve sterktelijn daalt, wat aangeeft dat ETF Medical Cannabis and Wellness UCITS minder presteert dan de rest van de markt.

Deze tracker volgt veel farmaceutische aandelen zoals Innovative Industrial Properties, The Scotts Miracle Gro, Corbus Pharmaceuticals, GW Pharmaceuticals en Amyris.