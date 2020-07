Slot: Draaierig

Winstwaarschuwing Heineken, meevallertjes Chinees BBP Q2 en Amerikaanse data, aardige cijfers van grootmachten als Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, TSMC (outlook!) en dan was er ook nog de ECB. En toen werd het stil. Niks: niet één quote, nieuw feit of koersreactie.

ECB opts to wait and see, leaves rates and stimulus program unchanged https://t.co/QVgUI03ynZ — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Veel data, cijfers en fratsen vandaag, maar de beurzen blijven voor 2020 begrippen dicht bij huis. Zelfs Heineken verliest amper, Twitter doet maar -1,3% op die hack-blamage en Tesla daalt nu -4% op gehalveerde Californische inschrijvingen van nieuwe auto's, of gewoon omdat het kan. Kan ook nog.

De beursdag zit er nog niet op, want nabeurs komt het beste grote aandeel sinds de kredietcrisis nog met Q2's: Netflix. Het is het eerste Amerikaanse technologiebedrijf dat dit rondje cijfert en het moment kan bijna niet spannender? Want deze week laat wellicht een (onderliggende) draai in de markt zien.

Zie nu ook de S&P 500 en de Nasdaq 100, technologie blijft weer achter. Dat is zichtbaar tot achter de dijken tot aan onze technologiezware AEX (eenderde gewicht) toe. Week- en jaaroverzicht, zoek de verschillen. De laatsten worden de eerste, de eersten worden de laatsten: bijna perfect spiegelbeeld.

Is het een correctietje, of het begin van een draai en misschien ook wel het einde aan de opgang sinds maart? Als zelfs achterblijvers, moeilijke en slechte aandelen en regelrechte rampen ineens mee gaan in de bull run en die zelfs gaan aanvoeren, wil het einde van het vermaak nog wel eens in zicht zijn.

Met zowel de brede markt als onze aandelen ben ik verder snel klaar. Er is niet zoveel te zien.

Aandelen moeten even terug na de vele nieuwe topjes van gisteren. Alleen Italië plust

De volatiliteit houdt zich gedeisd

De dollar blijft maar verzwakken, intussen al 1,143

Olie zakt weer, een mogelijk tweede coronagolf doet het Opec dun door de pantalon stromen

Goud zakt, maar staat nog boven $1800

Bitcoin saaiwaartst per saldo nu al een paar maanden net boven $9000. Per saldo! Want af en toe is er een verticale streep

De rentes zie u hieronder, risk-off:

Beursplein 5

Aan de koers ziet u het niet dat Heineken winstwaarschuwt. Komt denk ik omdat het niemand verbaasd dat Q2 een ramp was voor de brouwer, het bedrijf intussen herstel ziet en gewoon een bunkerharde balans heeft. Als u alle details zag vanochtend, weet u dat het concern ook lekker aan het opschonen en -frissen is.

Heb ik ze allemaal? Zoveel adviezen vandaag:

Adyen: naar €920 van €650 - Barclays

Adyen: naar €1060 van €690 - Deutsche Bank

Aegon: naar €2,90 van €2,70 - Barclays

ASML: naar €385 van €350 - Bank of America

ASML: naar €390 van €350 - Liberum

ASML: verhoging naar $425 (outperform) - RBC

ASML: naar €400 van €350 (buy) - ING

ASR: naar €38,60 van €40 - Barclays

Heineken: naar accumulate van hold en naar €85 van €92 - KBC

NN: naar €39,60 van €39,40 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar $17,40 van $14,90 - Jefferies

PostNL: naar €2,30 van €1,75 - Barclays

Verder nog iets?