Er zit een draak in de grafiek van de Shanghai Composite

(AJK) Zie ik dat goed, zit er een draak in de grafiek van de Shanghai Composite? Als ik de westerse networks moet geloven, kopen en verkopen Chinezen zowat op order van Beijing. Ik geloof best dat ze de regeringskranten goed (tussen de regels door) lezen, maar op commando kopen en verkopen gaat wel erg ver.

Let wel, ik weet zoals iedereen bijna niks over en van China - we lezen, zien en horen in onze media nooit hoe maatschappij, economie, politiek en partij in China in de praktijk werken - en ik bemoei me er daarom zo min mogelijk mee. Iets waar Chinezen ook een enorme hekel aan hebben, krijg ik de indruk.



Vaker vermeld, de Shanghai Composite is een typische emerging market index, ofwel die beweegt zonder de dempende werking van het grote institutionele geld. Kijk goed, want ondanks dat tussen de enorme boom & busts door de index vlak tot lager beweegt, is dat wel een steeds een verdieping hoger.

Dit is de hele historie van de Shanghai Compositie, die tot mijn verrassing 2,5% dividend doet (Reuters). Helaas heb ik die niet herbelegd. Want ondanks dat hollen en stilstaan... U ziet het. Per saldo deed de index het twee keer beter dan de ook niet misselijke verzamelde ontwikkelde markten, de MSCI World Index.



Nog even tussen ons, die bubbel in 2007 is de enige waar ik ooit intuinde met een Chinafonds. Echt waar, Warren Buffett ging eruit en ik ging erin. Wat bezielde mij?! Eén keer raden wie gelijk kreeg... Ik heb de verliezen gelukkig beperkt gehouden. Duur, maar welbesteed leergeld. Welke bubbels hebt u op uw cv staan?