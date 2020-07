Heineken onderuit op Damrak na winstalarm

Indien je geld rechtstreeks besteed wilt krijgen dan moet je belastingen verlagen. Haal letterlijk de last van de schouders en mensen gaan besteden. Economen zijn obsessief bezig met in/deflatie maar vergeten waar de hele economie om draait....namelijk geld als smeermiddel van de machine die economie genoemd wordt.

Je kunt wel liters olie over een motor gooien, maar als je de lagers droog laat lopen, dan loopt het ding vast.

Radicale BTW verlagingen ( zoals ze nu mee beginnen in Duitsland ) en belastingen verplaatsen naar de mensen met een vermogen boven de 5 miljoen zou een goed begin zijn. Belastingen laten de economie droog lopen. Focus zou moeten liggen op het vrij besteedbaar inkomen. Ik weet dat economen nu direct gaan schreeuwen, maar kijk naar het resultaat tot op heden van alle QE's etc. Puinhoop van schulden en polarisatie van kapitaal.