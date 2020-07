BeursVandaag: Zoveel te doen

Proost op de vroege ochtend. Heineken komt onverwacht met Q2-update.

Kijk aan, heerlijk, heldere green shoots kies ik de positieve insteek... en die zijn hard nodig, want het bedrijf heeft knap last. Poeh, die winst. Balans is sterk, Heineken kan wel tegen een stootje. Klik voor groot.

Het nieuws vandaag, het Chinese BBP is door en dit maakt Beijing er van. Op jaarbasis +3,2%, er werd +2,5% verwacht. Dat ziet er dan zo uit. Het is een fraaie V geworden.

Het CBS meldt ook een V, maar...

Misschien heb ik niet goed gekeken, maar ik zie nergens een vooruitblik op het ECB-rentebesluit vanmiddag. Hold my beer, dan doe ik het. Ga wat leuks doen, want het is in principe een non-rentebesluit. De ECB vertelt dat alles verschrikkelijk is, maar dat ze dat met nog verschrikkelijker veel meer geld te lijf gaat.

Daarmee zijn we er nog niet, want de agenda puilt. Een paar dikke namen komen in de VS met Q2-cijfers, waaronder vanavond Netflix, de eerste technologiegrootmacht uit de VS. Verder zijn er detailhandelsverkopen, jobless claims en Philly Fed over juli in de VS. De futures draaien intussen weer en dit keer doen ze rood.

Nou, dan zijn we vast weer ergens bezorgd over zijn, iemand een suggestie? Enfin, Shanghai zorgt voor een valse noot, verder blijft alles dicht bij huis. Niet zo raar als de AEX even terug moet na gisteren weer een nieuw topje te hebben neer gezet, maar het kan nog alle kanten uit met de huidige volatiliteit.

De dollar vecht een robberjte uit met 1,14, de Amerikaanse rente daalt een basispunt en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Alcoa dat +6,8% deed op Q2's en zeg maar of u straks in een Stellantis wilt rijden?!

07:48 Air France mag twee keer per week naar China vliegen

07:29 Werkloosheid stijgt naar 4,3 procent in juni

07:19 WDP sluit nieuw financieringspakket af voor groei in Roemenië

15 jul Alcoa ziet omzet dalen en lijdt verlies

15 jul Wall Street sluit met winst

15 jul Webwinkel Zalando positiever over jaarresultaten

15 jul Fed: tekenen van economisch herstel van corona in VS

15 jul Fusiebedrijf Fiat Chrysler en PSA krijgt naam Stellantis

15 jul Winsten op Wall Street zakken wat in

15 jul Warenhuisketen J.C. Penney schrapt 1000 kantoorbanen

15 jul Positieve handelsdag op Europese beurzen

Analistenadvies dan met Barclays in die Kurve:

Adyen: naar €920 van €650 - Barclays

Adyen: naar €1060 van €690 - Deutsche Bank

Aegon: naar €2,90 van €2,70 - Barclays

ASML: naar €390 van €350 - Liberum

ASR: naar €38,60 van €40 - Barclays

NN: naar €39,60 van €39,40 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar $34,80 van $29,80 - Jefferies

PostNL: naar €2,30 van €1,75 - Barclays

De AFM meldt deze shorts, -0,2% bij Fugro:

De agenda met veel (Amerikaanse) cijfers, ECB en Philly Fed:

04:00 China BBP Q2 +2,5% YoY

04:00 China industriële productie jun +4,7%

08:00 Sligro Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Belgium Q2-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI jun -0,1% MoM

13:00 Johnson & Johnson Q2-cijfers

13:00 Bank of America Q2-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q2-cijfers

13:45 ECB rentebesluit -0,5%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 Persconferentie ECB-voorzitter Christine Lagarde

14:30 VS detailhandelsverkopen jun +4,5% MoM

14:30 VS Philadelphia Fed Index jul -23,0

16:00 VS handelsvoorraden mei -2,1% MoM

22:00 Netflix Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zo dus:

China says its economy grew 3.2% in the second quarter https://t.co/fGHeGNlP17 — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Ook daar euforie:

Shares of China's biggest chipmaker SMIC surge 245% in Shanghai debut https://t.co/TB8u3tVQrl — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Naar 4,3% van 3,2%:

Aantal werklozen in juni met 74 duizend gestegen tot 404 duizend.https://t.co/rKRDk66Kiy pic.twitter.com/RC4E9gxxkq — CBS (@statistiekcbs) July 16, 2020

De thuismarkt:

Tesla’s vehicle registrations nearly halved in the U.S. state of California during the second quarter: data https://t.co/yJDUZPC2Ng $TSLA pic.twitter.com/Yytm3znIZJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2020

Twitter (-3,3%) heeft een probleem, accounts van vele bekenden gehacked:

Twitter hacking spree draws questions about the platform’s security and resilience in the run-up to the U.S. presidential election https://t.co/6CB7V0tCon by @josephmenn @razhael $TWTR pic.twitter.com/Qi4lVmrQgM — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2020

Geen Avantium plastic dus?

Johnnie Walker whisky will be sold in paper bottles from next year. https://t.co/ShWogTRds7 — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Waar gaat dit heen. Letterlijk.

As urban areas around the world emerge from lockdown, how will city planners enforce social distancing while allowing the mobility that binds cities together? CNBC’s @mrtomchitty reports on how the pandemic may transform the way we travel around the city. (via @CNBCi) pic.twitter.com/Q9jNoHMf0e — CNBC (@CNBC) July 16, 2020

Pikant detail:

From @Breakingviews: Goldman Sachs’ 'market development' costs – which include travel and entertainment – halved year-on-year. That suggests a tougher post-pandemic future for airlines https://t.co/IeWh4bUJwl https://t.co/IeWh4bUJwl — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2020

Zou het?

Nasdaq’s VIX is flashing signs of possible trouble for high-flying technology stocks https://t.co/2rf54ddt0H via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 15, 2020

Ik heb zelf ook hoogtevrees, maar verkoop niet:

