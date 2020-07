TA: Haarscheurtjes AEX

"Hoe bereidt u zich voor op een neergaande beurs?Door Belegger.nl op 14 juli 2020 08:40 | Views: 11.936Hoe bereidt u zich voor op een neergaande beurs?Nu de volatiliteit toeneemt op de beurzen, is het geen gek idee om uw portefeuille te beschermen tegen neerwaartse risico’s. Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden, zoals investeren in putopties, een groter deel van de portefeuille inruimen voor obligaties of cash, of defensieve aandelen kopen.Dat schrijft Barron's. De aandelenmarkten zijn volgens veel maatstaven hoog gewaardeerd, en de markt is mischien wel te optimistisch over een economisch herstel en een opleving van de bedrijfswinsten volgend jaar: vooral als de recente golf van coronavirusgevallen blijft stijgen in met name de Verenigde Staten."Je kunt er iets mee doen, of negeren. Later niet klagen.