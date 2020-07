Slotcall: Optimisme weer terug

De AEX (+0,9%) maakt het verlies van gisteren alweer grotendeels goed. Positieve testresultaten van het potentiële coronavaccin van Moderna zetten de markten in vuur en vlam. Hoewel, aan het einde van de handel werd een groot deel van de winst ingeleverd.

Het vaccin van moderna zorgde bij alle 45 proefpersonen voor een robuuste immuunreactie. Dat is echter nog geen garantie dat het middel ook wordt goedgekeurd. Eerst moeten er nog meer mensen met het middel getest worden en dan moet blijken dat het veilig is.

Desalniettemin is er optimisme in de markt dat het vaccin eind dit jaar of begin 2021 op de markt kan worden gebracht. Het goede nieuws heeft behoorlijke impact op de markten, want de coronagevoelige aandelen speren er vandoor.

Moderna stock surges after releasing promising coronavirus vaccine trial data https://t.co/B0yKB9wxUn — CNBC (@CNBC) July 15, 2020

ASML

ASML (-3,7%) staat erom bekend altijd de verwachtingen te verslaan, maar dit keer valt het allemaal wat tegen. Zowel de omzet (€3,3 miljard vs €3,7 miljard verwacht) als orderintake was onder de maat. Deels wordt de omzet doorgeschoven naar het derde kwartaal, maar ook het aantal nieuwe orders is opgedroogd.

Ondanks dat de sector profiteert van de coronacrisis staan bedrijven dus nog niet te springen om grote investeringen te doen. Gelukkig heeft ASML een semimonopoliepositie op het gebied van EUV-machines. Hierdoor is de kans groot dat deze orders er uiteindelijke gewoon komen, alleen dan wat later.

Daar komt bij dat de chipgigant opereert in een enorme groeimarkt. Beleggers verwachten daarom dat ASML de winstgevendheid de komende jaren flink gaat opvoeren. Dit leidt tot een optische hoge K/W van 34 voor 2021.

TomTom

De knaller van de dag is TomTom (+9,7%). Beleggers konden ook wel een succesje gebruiken, want het aandeel is sinds het dieptepunt in maart slechts met 30% opgelopen. De nadruk ligt op 'slechts' want de AEX heeft in deze periode een ritje gemaakt van zo'n 45%.

Een volatiel conjunctuurgevoelig aandeel zoals TomTom moet het in zo'n periode beter doen dan de hoofdindex, in plaats van slechter. Wat vooral positief opvalt is de 5% groei van de Enterprise divisie. Blijkbaar maken zakelijke klanten nog altijd gebruik van de digitale kaartenbak en software van TomTom.

Dit is iets waar de IEX-Beleggersdesk zeer tevreden over is. De automotive divisie presteert met een omzetdaling van 32% echter dramatisch, maar dat behoeft geen toelichting. Een tweede aandachtspunt is de de negatieve vrije kasstroom van €54 miljoen, maar daar staat een nettokaspositie van €372 miljoen tegenover.

Al met al ziet de IEX-Beleggersdesk de nodige pluspunten. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Van risk-on is geen sprake op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. Uitschieter is de Britse yield met een plus van twee basispunten.