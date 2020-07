TomTom, voet, paard en +10%

Bericht delen via:

Het gaat al harder. Met het afdalen van TomTom van AMX naar AScX is de belangstelling en reuring in de loop van de tijd verflauwd. Die komt nu zienderogen terug? Vertrouwen gaat te voet en komt te paard lijkt het wel, het is weer eens wat anders. Zeker voor een mobility en navigatiespecialist.

Q2's van #TomTom worden steeds beter? Koers opende paar procent hoger, maar intussen al ruim +10% #AEX pic.twitter.com/igqtdfLzhl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 15, 2020

Om deze koers in perspectief te plaatsen: TomTom doolt al jarenlang een beetje in eigen grafiek rond. Genoeg fantasie, knap dat het bedrijf zich zo goed staande houdt met al die grootmachten om tegen op te boksen, maar structureel en gestaag waarde scheppen is helaas lastig.