BeursVandaag: ASML en TomTom dus

De Q2's van ASML vallen wat tegen, maar bedrijf handhaaft outlook en het is weer back to normal in Veldhoven. Zien of dit goed genoeg is, want het aandeel staat op een record en is ook recordduur.

Er hoort nog wat bij:

TomTom doet in Q2 beter dan verwacht, maar het zijn wel moeizame cijfers. Het bedrijf ziet wel green shoots, maar durft nog geen outlook af te geven

Europa opent hoger op vaccin hoop, zegt CNBC en dat zal het wel zo zijn, toch? Het zal. De futures zien er inderdaad goed uit. De AEX heeft tussentijdse top 580,21 staan als doelwit. Er is verder nu niet veel nieuws, behalve dat het heel onvriendelijk is tussen VS en China over Hong Kong en nu ook op en rond VK met Huawei.

Verder zijn er veel markt excessen die u onder kopje euforie mag verzamelen: uit de bocht vliegende beursgangen en biotechs, het stuntwerk rond Tesla en andere elektrieke autobouwers, de hele hype rond Robinhood en technologie dat los lijkt te raken van fundamentals. Wel is het zo dat iedereen dit ziet en zich beseft, toch?

Alle linkjes en plaatjes ziet u onderaan deze rubriek, verbaas u. Lekkere koersen weer nu, dollar op 1,14 en Shanghai staat zowaar een keer in de min. Het heet dat daar al weer op de rem wordt getrapt. De Amerikaanse en de Duitse rente stijgen een basispunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

07:45 Hogere winst en omzet voor optimistisch ASML

07:34 TomTom houdt last van crisis, maar lijkt dieptepunt voorbij

07:24 Nederlandse export kromp ook in mei fors

14 jul Wall Street schuift viruszorgen opzij

14 jul Wall Street overwegend hoger

14 jul Boeing levert minste vliegtuigen af sinds 1977

14 jul Verzekeraars op winst in rode AEX

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €2,94 van €2,68 - Citigroup

AkzoNobel: naar €100 van €95 - Credit Suisse

Aperam: naar €25 van €22,50 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent veel interessante punten:

08:00 ASML Q2-cijfers

08:00 TomTom Q2-cijfers

08:00 VK inflatie CPI jun -0,2% MoM

10:00 Italië inflatie CPI jun +0,1% MoM

14:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

14:15 VS New York Empire State Index jul -29,8

15:15 VS industriële productie jun +4,2% MoM

16:30 VS olievoorraden -3,1M

22:00 Alcoa Q2-cijfers

En dan nog even dit:

Yek:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli verder verslechterd. Meer via: https://t.co/HeDnA9MXHF #economie pic.twitter.com/GHTfMXAYHn — CBS (@statistiekcbs) July 15, 2020

Mwah:

Nederland exporteerde in mei 11,8% minder goederen dan in mei 2019. De krimp is kleiner dan in april. Meer op: https://t.co/jjDLqoeW9f #export pic.twitter.com/Xll1k8VAm5 — CBS (@statistiekcbs) July 15, 2020

Goh:

UK should face 'public and painful' retaliation over Huawei decision, Chinese state media urges https://t.co/9GC2L74H5y — CNBC (@CNBC) July 15, 2020

Nog eentje:

China to sanction Lockheed Martin over Taiwan arms sale https://t.co/Vyxp9hyXdn pic.twitter.com/0GSP3nXpkq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2020

Intussen in Washington:

Trump scraps Hong Kong's special trading status and signs act to sanction those contributing to erosion of city's autonomy.



He says this leaves Hong Kong unable to compete in free markets and the U.S. is "going to do a lot more business because of it." https://t.co/mvYlfN2YE6 pic.twitter.com/9hESWbfIia — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 15, 2020

Zou het? Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt in China:

Slowdown in Chinese tech stocks shows Beijing's fear of bubbles https://t.co/tmUOAJXhWQ — Bloomberg Markets (@markets) July 15, 2020

Vink:

BOJ keeps policy steady, sticks to cautious recovery view https://t.co/JiYqwrI8Sh pic.twitter.com/qodfe9IYPn — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2020

Maar iedereen houdt de hand op de knip....

#ECB smashed through previous corporate bond-buying highs just ahead of this week's meeting. Company bond holdings increased by €3.3bn last week, almost €400m more than previous record in the four-year history of the bank’s so-called corporate sector purchase program. (via BBG) pic.twitter.com/1TQFj50nXT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 14, 2020

Wat is dit?

Amazon is launching smart grocery carts that will automatically track shoppers’ items and allow customers to skip the checkout line. https://t.co/jHZ0vJrgh1 pic.twitter.com/ISXq8053fT — CNBC (@CNBC) July 15, 2020

Nog eentje? Nog eentje:

The streaming wars are heating up, with @peacockTV launching nationwide tomorrow. Chairman Matt Strauss gives us an inside look at the strategy behind the service and discusses the challenges of launching during the pandemic. https://t.co/eiAhaVhSEh pic.twitter.com/kOnSHKVzZm — CNBC (@CNBC) July 15, 2020

+1,5% gisteren:

Texas is moving forward with efforts to woo Tesla and land its next electric-vehicle factory https://t.co/DPJLjdhEnz — Bloomberg Markets (@markets) July 15, 2020

Is het wat?

Nissan shares surged in Tokyo ahead of the unveiling of the Ariya, its new electric crossover, lifted by the same hype over EVs that has boosted stock in Tesla and Nikola. https://t.co/u4E1NBLiXc — Bloomberg Markets (@markets) July 15, 2020

Volgens de beursboekjes en de bubbelplaatjes heet dit euforie.

Iets met cloud-based dus. Beursgang op #Nasdaq ook nog: #Ncino +163% nu. U ziet het aan de 'fundamentals', sorrug dat u r bij bent... pic.twitter.com/5gW5jjTUTt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 14, 2020

Hier nog een in deze categorie:

Robinhoodie vd Dag is btw ene #RigelPharmaceuticals. Geen idee waarom, corona? Ticker RIGL. Van HODL naar RIGL dus, mss moet ik es boek maken over marktidioterieën #AEX pic.twitter.com/jnBRjGzCJl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 14, 2020

En nog eentje. Deze kent u intussen.

De intenties zijn er bij #Robinhood, maar de uitwerking moet nog beetje gefinetuned. Dit is 100% van hoogrisico tot hóógstrisico pic.twitter.com/yyfeZ9TjTM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 14, 2020

Tot slot, de minister heeft meer benul van risico dan de Tweede Kamer? Ja, niks mooier dan gegarandeerde rendementen, maar die bestaan niet. Alleen in foute folders.

